Desde mi infancia –ya lejana– siempre me han apasionado los medios de transporte: barcos, autobuses, coches y trenes son mis preferidos. Encierran la magia de poder hacer amistades duraderas en un trayecto de media hora o de no hablar con nadie durante horas. Una amalgama de colores, idiomas y personas que se mezclan cual cóctel de la vida.

Los viajes son los viajeros; no lo lamentes, muévete, disfruta del camino y no del trayecto, ya que volver siempre es una opción. Ya lo cantaba Gardel: “Con la frente marchita / las nieves del tiempo platearon mi sien / sentir / que es un soplo la vida / que veinte años no es nada / que febril la mirada”. No permitas que nada ni nadie viva tu vida; siempre nos quedará un cajón de lleno de besos que no se dieron, de historias secretas, de corazones rotos y curados, de encuentros que no se olvidarán. Sé puntúal, tu periplo sigue... Vive. He dicho.