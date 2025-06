Es fundamental citar junto a loEs fundamental nombrar junto a los corruptos a los que pagan, no corruptores: son corruptos. Que los juzguen a todos y que los directivos vayan a la cárcel, que se disuelvan los negocios y que jamás puedan acceder a un contrato Público. Hay ser un estómago superagradecido para decir lo que ha dicho Garamendi: de modo que exigimos responsabilidades “éticas” y “políticas”, tan abstractas, porque era imposible no darse cuenta de lo que ocurría, y las empresas que han perdido millones de euros se limitan a despedir a un carguillo por haber pagado... ¿Quién se lo cree? Uy, no vi que me faltaba un millón...

Hipócritas, cuando falla la base todo falla... por una vez asiento ante el atildado y fatuo parlamentario, no se puede ser de izquierdas y ladrón como no se puede ser feminista y putero o padre y maltratador. Hablan quienes metieron la prostitución en el PIB, a ver si éstos cuando gobiernen no los condecoran, una Carlos III verbigracia.

Nuestra sociedad, emancipada de la Cultura: se hunde. No se escandalicen, llamo Cultura a los medios para expresar y canalizar las ideas, nada más... Y estos medios son la base del pensamiento crítico, no las ideas, las ideas para los farsantes; despreciada sistemáticamente la revisión de lo humano: sólo queda el lujo como aliciente, el infantilismo degradado de considerar el mundo y las personas como objetos a nuestra disposición sin saber distinguir el deseo de la realidad, de ahí que sean puteros, o sea: idiotas. Es un grado de inmadurez sumo mirar siempre a los demás para juzgar. Hay que mirarse, hay que repasar lo que defendemos, argumentarlo, oponer, ser consecuente: los sistemas complejos no se controlan, creer que influimos es ignorar, pero educar para que cada cual disfrute de las condiciones básicas para ser independiente, digno y respetuoso fue el ideal ilustrado, hoy sustituido por el “si tú no vas de putas, otro irá”.

Este asco ante los hechos sólo tiene sentido si uno no siente repugnancia total ante lo que no beneficia a la Humanidad. Puteros, asesinas, comisionistas, ricos sin escrúpulos, violentos, la malevolencia en general no es más que ignorancia, eso sí: ignorancia peligrosa. Muchos de los que hablan son peores, quienes intentamos querer y ser queridos en medio de esta estulticia generalizada caminamos parsimoniosos e infelices a los hornos. Ojalá me equivoque.