Las Palomas, de segunda a tercera

La otra mañana, entre el bullicio de la plaza de abastos Ingeniero Torroja y el aroma del pescado fresco, me llegó un rumor. Uno de esos que no sabes si creerte o echar por alto, pero que, como mínimo, deja poso: anda rondando por ahí una iniciativa para degradar la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras de la categoría que ostenta ahora, la segunda, a tercera. Y, con todos mis respetos, no me parece asunto menor. Al fin y al cabo, dice el refrán que “para atrás, ni para tomar impulso”.

Porque, además, y no nos engañemos, un descenso de categoría trae consigo un claro “ajuste de cuentas”: a menor categoría, menor caché de los actuantes, tanto toreros como cuadrillas, y una presentación menos rigurosa de los toros, entre otros asuntos. En otras palabras, el empresario taurino logra un considerable ahorro de costes y el festejo se convierte, en muchos sentidos, en un espectáculo menos exigente.

Es en este contexto donde cobra relevancia el reciente anuncio de la empresa Espectáculos Carmelo García, que ha presentado la estructura taurina de la Feria Real de Algeciras 2025. Según su plan, el ciclo, que se celebrará del 25 al 28 de junio, incluirá una novillada sin picadores y tres corridas de toros. El empresario asegura que confeccionará “carteles de máximo lujo como corresponde a la categoría e importancia de tan magnífica plaza”. Pero el escepticismo no tarda en aparecer: ¿no son las becerradas, festivales y clases prácticas una estrategia recurrente para maquillar la falta de primeras figuras y reducir costes?

Precisamente, antes de la Feria Real, la plaza acogerá el 28 de febrero, Día de Andalucía, un festival benéfico a favor de los damnificados por la dana en Valencia. A falta de su presentación oficial cuando pasen las fiestas de Navidad, el evento contará con nombres como Sebastián Castella, Esaú Fernández, Germán Vidal ‘El Melli’ y el novillero Martín Morilla, entre otros. Es una iniciativa loable, sin duda, pero en cuanto al cartel, ¿es esto realmente lo que merece una plaza de segunda categoría? Más allá de las palabras grandilocuentes del empresario, el panorama deja entrever la sombra de un espectáculo menguante.

Desde su inauguración en el verano de 1969, la Monumental de Las Palomas ha sido uno de los templos taurinos más relevantes de Andalucía y su categoría de segunda la coloca en un lugar destacado entre las pocas de este nivel fuera de una capital de provincia.

Que Las Palomas mantenga su segunda categoría es un acto de respeto a nuestra historia. No obstante, a causa de quienes prefieren “ahorrar” en cultura y en identidad, que no se extrañen si un día el coso algecireño se vuelve solo un eco lejano de aquella plaza legendaria que fue.