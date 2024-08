Es la típica frase que esgrime un votante de izquierdas cuando el Gobierno realiza alguna acción, digamos, difícilmente justificable. También es comodín la frase “yo es que no voto al PSOE”, como si fuera diferente. O cuando les discutes el progresismo del Gobierno: “Es que Sánchez no es socialista”, pero dirige el Partido Socialista. La conclusión, da igual lo que haga el Gobierno progresista porque siempre hay una excusa para justificar que al menos no gobierna la derecha, el mal supremo que hay que evitar bajo cualquier concepto.

Esta tribuna va a ir de tópicos, ya que el “al menos no gobierna la derecha” viene a reflejar la superioridad moral de la izquierda. No importa lo que hagan los míos, ya que siempre se habrá hecho con mejores intenciones que la derecha y, por ende, la derecha lo habrá hecho o hará peor. Por poner un ejemplo burdo, no es lo mismo robar dinero para financiar la campaña del Partido Popular en Madrid o Valencia, malo malísimo. Que robar para financiar el procés, porque el segundo dice ser un conflicto político que jamás debió judicializarse. Porque necesitan los votos de los que robaron para seguir gobernando y porque en el primer caso, el robo de dinero público lo realizó el PP y en el segundo lo hizo la “izquierda”. Junts. Izquierda. Sí, ya. Tampoco es lo mismo que robar dinero de los desempleados andaluces y gastarlos en burdeles o sustancias ilícitas. Ya que no es lo mismo robar para uno 123 millones, que 680 para, digamos, usos varios. No les diré qué caso tuvo más repercusión en medios porque ya lo saben.

Si por cualquier caso usted debate bien, el votante de izquierdas siempre podrá recurrir al argumento de que vota a algún partido de izquierdas que no existía entonces, pero que apoya sin condiciones a los de siempre. Véase Sumar. Que es lo mismo, porque no va a poner un pero al Gobierno, pero es mundialmente sabido que votar a la muleta del Gobierno sabiendo que es la muleta del Ejecutivo exime a uno de la responsabilidad de su acciones.

Pues nada, estamos de vacaciones y al menos no gobierna la derecha. Sánchez puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera, aunque sea lo contrario de lo prometido, porque es de izquierdas y siempre será mejor y contará una excusa para seguir antes que un gobierno de derechas, fascista y antidemocrático.