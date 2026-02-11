Hermano Sol, Hermana Luna. Esta frase de san Francisco de Asís, desde muy pequeño, me marcó en este mundo de perros gruñones y a veces mordedores, que poco tienen de Hermanos. Sin embargo, en los peores momentos vemos en el prójimo a nuestro hermano.

La reacción de la población de Adamuz fue de movilización masiva, como un único ser, con un único objetivo: “ayudar”, sin preguntar, sin analizar, incluso sin saber, y seguro que en muchos casos aguantando el llanto. El 18 de enero sus vecinos tenían un único quehacer: auxiliar al que lo necesitaba. Los quads, motocicletas y todoterrenos de los vecinos fueron más rápidos que las ambulancias.

La iluminación de la zona se realizaba con los faros de sus coches. La parroquia, el centro de mayores, su polideportivo, se convirtieron en lugares de socorro. Las primeras mantas, estufas y alimentos fueron aportadas por los adamuceños y adamuceñas. Sin buscar protagonismo, sin voces, sino oídos para escuchar al sufriente, para consolar al familiar.

Ante el dolor no se puede perder tiempo en discusiones, ni tan siquiera en opiniones.

En estos días estamos viviendo la dureza de las borrascas que están castigando a muchos de nuestros vecinos. La bendita agua que tanto necesitamos se ha convertido en un arma destructora de infraestructuras, cultivos y viviendas.

Leonardo y Marta nos han hecho recordar el confinamiento del COVID, las clases telemáticas, y salir solo en busca de alimentos. Pero nosotros somos unos afortunados ya que son más de 8.000 los desalojados en nuestra provincia. El desbordamiento del Guadiaro y del Hozgarganta han arruinado comercios de la zona y destruido zonas agrícolas. En estos momentos ya está naciendo la solidaridad.

Pero, no nos olvidemos de nuestros hermanos menores, de los animales. Como el buen hacer la perrera de los Barrios SOS CANYA, que da las gracias porque todos sus peludos han encontrado casas de acogida y se han salvado de la inundación. Somos nosotros los que debemos dar las gracias por su gran trabajo.

En el accidente ferroviario se demostró que Boro también es familia. En Sayalonga, en el río Turvilla, la muerte fue por amor a un hermano menor. En los desastres también debemos auxiliar a los animales.

No los abandones, ellos no lo harían.