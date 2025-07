Las gabachas barbas

Un personaje de los cómicos y músicos Les Luthiers es un conquistador español, el Adelantado Don Domingo Díaz de Carreras, y seseen la zeta para encontrarle la gracia. Uno intenta trivializar los domingos en este recuadro, y no mentar bicha ninguna, ni ponerse casandriano y cenizo. Pero no es este el caso hoy. Será la ola de calor, que es recurrente cual mano de novio acuartelado. La cosa va de barbas de vecino. De recortar. De Francia.

El titular de La Vanguardia, y lo diremos ahora por Makinavaja, es del cagalse: “Francia recorta pensiones y salarios para evitar la quiebra”. Quitemos un poco de hierro: la quiebra es lo que lo que los prestigiosos economistas de la Southern Oklahoma Upon Riffle llaman default, o sea no disponer de liquidez para pagar tus ronchas: dicho de cervantinas maneras, un impago soberano. Nada que no se arregle con más deuda, que ancha es Castilla y más ancha es la Galia. Pero ese plan es contrario a la actitud del buen padre de familia que los exorcistas del micromachismo cancelaron de nuestros códigos jurídicos. Francia le ve las orejas al lobo de la deuda pública.

Las pensiones francesas no son las españolas, sino notoriamente superiores, incluso descontando el mayor coste de la vida o nivel de precios del vecino del norte. Los salarios que van a ser recortados serán los públicos. Francia tiene un 22% de empleados públicos; España, un 16%. Sin embargo, España tiene un mayor porcentaje de pensionistas, entre otras cosas porque nuestra esperanza de vida es superior. Sin embargo, abandonen cualquier esperanza de que el milagrito español nos vaya a librar de recortes similares. “Es el gasto militar, estúpidos”, parafraseando a aquel asesor de campaña de Bill Clinton. Bueno, él decía “economía”, pero la economía es cada día más militar. El 5% del PIB exige Estados Unidos; por boca de Rutte, el jefe de la OTAN. Un dineral que pone en peligro toda cobertura social. Sánchez se ha pegado el rentoy de negarse a tal inversión militar interior y exterior. Pero su norte y su guía es mantener el poder. Y si para ello tiene que mentir y después desdecirse, lo hará. Entrará por vereda... si sigue en Moncloa. De momento, postureo puro y duro. Así que pongamos nuestras barbas a remojar.