¿Existen los Reyes?

Muchas mentiras son creídas como auténticas verdades. Y no lo digo únicamente por la Inteligencia Artificial, que con un poquito de práctica podemos “hacer creer” que estamos de vacaciones en Punta Cana aunque no hayamos salido del Campo de Gibraltar en toda la Navidad.

Entre tantas mentiras, ahora se cuestiona la existencia de los Reyes Magos. Soy tutor de 4º de Primaria y mi alumnado me pregunta por la existencia de los Reyes Magos. Soy antipáticamente sincero y les he explicado que los mayores muchas veces los engañamos como cuando decimos que la vaca da leche. La vaca no da nada, eres tú el que tienes que conseguir la leche.

La primera relación que el tutor debe tener con su alumnado es el respeto. Siempre pedimos el respeto al profesorado, a los adultos, a la familia, pero también tiene que ser a los infantes. Este respeto es explicar la realidad a su nivel, con un lenguaje que ellos comprendan, y este lenguaje es simbólico como el de los cuentos. ¿No aprendemos con las fábulas? ¿No uso Jesús las parábolas? El hijo pródigo es tan real como el buen samaritano, aunque fueron creadas por el Nazareno.

Los Reyes Magos existen. Es una verdad “verdadera” enorme. En el aula debemos educar creando belleza y usando mucho la magia; la magia de las letras, de las matemáticas o del mundo vegetal, que también está lleno de magia. Una simple maceta de nuestro aula nos da múltiples sorpresas y no solo por las pequeñas arañas que viven entre sus hojas. ¿Y queremos quitar la magia de los Reyes Magos? Eso sería como arrebatarles su “daimonions” (leed ya de una vez Luces del norte de Philip Pullman).

Nuestro objetivo no es crear matemáticos, biólogos, actrices, doctoras o arquitectos; de eso se encargarán los profesores de Bachillerato. Las maestras y maestros trabajamos con pequeños humanos, sin prisas, dándole su tiempo. Crear belleza no es mentir. Los rituales, las tradiciones son parte de nuestra vida.

En el colegio no son todo charlas racionales. Queremos alimentar a niñas y niños generosos, empáticos, que vivan felices, llenos de esperanza y de magia.

Uno de los días que más disfruto en el colegio es el de la visita de los Reyes Magos, donde los alumnos y alumnas mayores ayudan a fortalecer la magia de los más pequeños.