La España desmemoriada

He pedido a los Reyes Magos una moción de censura del PP, Vox y Junts. Nunca adivino el número de la Primitiva, pero hago profecías, por ejemplo: dada la decrepitud de la Enseñanza en España, el siguiente paso es la unificación de los cuerpos de Primaria y Secundaria, y los verdugos del conocimiento ya lo están apalabrando, y con esto me pasa lo mismo: lo veo de-venir.

No veo la hora de que el PP-Vox-Junts nombre a un Fiscal General sin tachas ni críticas, que jamás interceda por ellos y esté libre de toda polémica partidista; que haga como las personas de bien, no meterse en políticas. Por fin este triunvirato de la derechísima, organizaciones que nunca han sido condenadas por corrupción o cuyos candidatos no han tenido que retirarse condenados por quedarse el dinerito de todos, todas.

Qué maravilla cuando abra los periódicos ese alba de la democracia y ya no nos enfrentemos a estos calificativos necesarios como “nunca visto”, “actuación insólita”, “deriva antidemocrática”, “peor de la historia de la democracia”, “bolivariano”, “perseguidor”, “ingobernable por problemas familiares”... maravilla volver a la Libertad.

Imaginen que nuestros gobernantes se van, puesto que sus parejas han delinquido y han usado los recursos del Estado para mentir, montar bulos o incluso acusar al propio Estado de sus delitos, cuando eso haya acabado y Ayuso con Feijóo-Abascal-Puigdemont, tan limpios al fin ellos, ya nos gobiernen: habremos vuelto a la democracia. Me dan un poco de lástima todos esos tertulianos cuyo trabajo se verá vaciado y, por tanto, será prescindible con los consiguientes despidos.

España será feliz, los empresarios subirán los sueldos porque son responsables y solidarios con las propias empresas, ya que sin capacidad de consumo no hay ingresos, y a ellos lo que les preocupa no son los beneficios sino el bien común; contratarán a mayor gloria de las hipotecas, ya saben que a los bancos no les gustan las inseguridades, y para entonces ya la vivienda será cuestión de firmar, porque se habrá solucionado (sin okupas ni inmigrantes molestos que denuncian abusos sexuales en falso).

Tellado ya podrá explicar su concepto de la justicia, del bien común, de la redistribución constitucional de la riqueza, de cómo no intervenir jamás en el Poder Judicial desde el Ejecutivo. No tendrá que dar explicaciones estúpidas sobre por qué descalifica a los demás haciendo él exactamente lo mismo y podrá mostrar su alta formación.

Por favor, Reyes Magos, traedme la moción, que yo vea la felicidad otra vez en España, liberados, por fin, de estos podemitas y rojos atrevidos que quieren remover los efectos del franquismo en la riqueza de algunas familias y la destrucción de otras, rencorosos y envidiosos que, después de casi un siglo, quieren recuperar la memoria y, si pudieran, hasta una compensación por lo robado... Malditos sean, que sólo hablan de mariconería, oropel y mariconería, que España pueda avanzar por fin hacia el futuro como hacen EEUU, Hungría, Italia, Argentina... preocupándose de que la economía funcione en vez de sostener a los perros, o sea, como Dios manda, coño.