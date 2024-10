‘Emosido engañao’

Los diputados del Partido Popular María Jesús Moro, José Manuel Velasco y Rafael Benigno, ponentes en la reforma que permitirá a 40 etarras salir hasta 7 años antes de la cárcel, aseguran que fueron engañados por la “astucia” de Pedro Sánchez. Sin embargo, también firmaron un documento diciendo explícitamente que habían “estudiado con todo detenimiento dicha iniciativa, así como las enmiendas presentadas.”

Nos queda la duda de que Sánchez introdujera dichas enmiendas después de que los diputados del PP se la estudiasen o que estos diputados nos mintieran y realmente no se la leyeran, afirmando hacer algo que no hicieron. Podría ser un simple error, pero es que el sueldo de estos diputados ronda los 72 mil euros, es decir, de acuerdo con estudios recientes, están en el 2% de la población que más cobra y parece ser una cantidad insuficiente, no ya para leerse la iniciativa, sino para encima vendernos, que pobres, que el PSOE los ha engañado. ¿Me estás diciendo que Sánchez te ha mentido? De chiste.

No solo no es un chiste, sino que es la explicación perfecta de por qué el PP no gobierna o la prueba de que en política se está por seguidismo y no por méritos propios. La joven diputada popular Bea Fanjul argumentó en un acto de Nuevas Generaciones que “nuestra sociedad y educación están basadas en la mediocridad”. Si dijéramos que los políticos de ahora, como Fanjul, los políticos profesionales que los llaman, fueran buenísimos en su trabajo, el de hacer política, pues mire, lo entendería. Pero es que no sólo no hacen política, sino que encrespan, no leen bien las enmiendas que votan y se equivocan al votar sí o no, verde o rojo.

Lo mejor, es que los mediocres somos nosotros por seguir un sistema mediocre diseñado por ellos. Discúlpeme, señora diputada que abandonó los estudios mediocres para dedicarse a la política, ¿qué ventaja tiene un político profesional con 0 años de experiencia laboral fuera de la política si el trabajo que tiene que hacer lo hace mal? Ninguna, porque la mediocridad está en la clase política.

Haría bien el PP en ponerse las pilas y demostrar que es una alternativa de gobierno, porque van camino de transformar el al menos no gobierna la derecha, por el menos mal que no gobierna la derecha.