En las últimas semanas, este trocito de tierra española en África vuelve a inundar titulares y abrir informativos. Me causa dolor que cientos de jóvenes se jueguen en la ruleta rusa del mar sus vidas, siendo utilizados como mercancía política. Pero me duele mucho más que se estén vulnerando los derechos de los caballas, que nos sigan tratando como ciudadanos de tercera, condenándonos al olvido de las instituciones y haciendo sentir al pueblo ceutí la sensación de estar abandonados a su suerte. Y todo esto en un cruce de reproches y de quién la tiene más grande entre los diferentes partidos, queriendo quedar todos bien delante del espejo de Dorian Grey. Pero la situación les retrata, no se puede nadar y guardar la ropa al mismo tiempo. No sé a ustedes, pero a nosotros nos duele Ceuta.