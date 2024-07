Derechos humanos: visión facha

Qoué bonitos son los derechos humanos, a mí me encantan, ¿y a usted?

-También, me parece un gran documento esa Declaración Universal. Lástima que cada día se va deteriorando.

-A mí me gusta mucho que me los apliquen a mí, a mí, a mí me dan seguridad.

-Los derechos humanos, discúlpeme, son para toda la humanidad, de ahí su nombre, no solo para usted.

-Disculpe usted también, no diga tonterías. Esos derechos son para quienes los merecemos, no se los van a aplicar a esa gente que está viniendo y son más pobres que las ratas.

-Usted señora, señor, piensan que todo es para ustedes: yo, yo, yo.

-Claro que sí, no van a ser esos derechos para los que ni son personas.

-Son tan personas como usted.

-De eso nada, monada. Lo que tiene que hacer el gobierno, del que no me fío ni un pelo, es poner los barcos de la armada española en el Estrecho y en Canarias. Que viene, una patera, pues que disparen. Ya lo dijo alguien: más vale inmigrante ahogado, que sin papeles.

-Eso que usted pide es un asesinato.

-Hay tantos…

-Usted está mal. Necesita una revisión psiquiátrica. ¿Por qué no comprende que este país necesita a personas venidas de otros países para poder conservar algo del bienestar que gozamos?

-¡Otra barbaridad! Ellos vienen a robarnos. Yo cada día tengo menos dinero y es por culpa de ellos. Además, violan a las mujeres y a las niñas.

-Ellos, ¿qué tienen que ver con eso? ¿Cuántos violadores inmigrantes conoce usted? Y en cuanto a la escasez de dinero que tenemos muchas personas, échele la culpa a la subida de precios y a los interese comerciales de gente a las que usted no conoce. Si las conociera, creo que les encantarían: son ricos, educados y muy finos. Tienen mucha habilidad para robarnos sin darnos cuenta.

-Eso lo dice usted porque será de esos que quieren arreglar el mundo.

-Con hacerle a usted pensar me conformaría.

-Yo sé pensar mejor que usted. A mí no me llame analfabeta. Me está ofendiendo.