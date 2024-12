Cupressus 100 o 100 Cupressus

Pues sí, con este son 100 Cupressus los que se han publicado. Cupressus es un nombre muy rimbombante para el común ciprés. ¿Por qué darle este nombre a esta columna? El ciprés no es un árbol frutal, tampoco tiene grandes ramas para dar sombra o madera, su uso principal es como medianero, para delimitar fincas o para separar vecinos. Pero para mí es un ser que está muy presente en mi vida, rodea el recreo del centro donde trabajo y están en el patio de mi casa.

El primer Cupressus fue Democracia madura, el 17 de febrero de 2021. Claro que nuestra democracia es madura a pesar de los políticos “profesionales” que hemos elegido. No es una democracia directa, ya que elegimos listas cerradas, pero dentro de la madurez seguimos creciendo. El 17 de marzo del 21 animaba a manifestarnos para lanzar nuestra opinión y reivindicación, este espíritu no debe pararlo ni la pandemia. Cupressus ha ido navegando entre mis inquietudes profesionales como simple maestro de Primaria y mis preocupaciones como vecino de La Línea de la Concepción. Sin separarse de la realidad pero que tampoco fuese dirigido por la noticia inmediata. Cupressus no ha pretendido ser noticia, ni abanderado de verdades absolutas, es sencillamente mi opinión y por ello puede no coincidir con el lector.

Tampoco ha pretendido herir a nadie, pero mucho menos ser palmero de otros. No es un mural de denuncias, pero sí una voz discordante con lo que no me gusta como el cemento que asfixia a nuestras ciudades o nuestras obsoletas carreteras que poco tienen que ver con la definición de la RAE: “Camino público, ancho y espacioso, pavimentado y dispuesto para el tránsito de vehículos”. Tampoco le tengo una manía especial a los políticos profesionales, es que su simple mal hacer los delata. Ante todo, creo en “El valor de la palabra” por ello defiendo a la “Mesa de trabajo”, a los colectivos vecinales, aunque no soporto a los “Sólo-mi-yo” de los partidos políticos y del movimiento vecinal que pretende representar a una docena de asociaciones.

No tiene intenciones de ser una columna cultural, pero sí tiene muy cerca nuestras tradiciones patronales, Navideñas, Reyes, Velada y Fiestas. Ni una agencia de viajes, pero le agrada transmitir la belleza de nuestra comarca, señalar lugares y momentos únicos y anunciar eventos culturales. ¿Cuánto durará Cupressus? Pienso y me organizo a semana vista. Con el permiso de Europa Sur, eso lo diréis vosotros y vosotras. La validez de una columna no la da su escritor, la dan sus lectores. Si no existen lectores lo escrito está muerto. Estas líneas nacen para leerse, es preferible una crítica mala que una indiferente “no lectura”.