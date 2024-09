Carrusel de septiembre

Septiembre con su carrusel ya ha llegado. Para algunos es el de la monotonía, la vuelta a la rutina, y para otros es el tiovivo de la alegría. Para todos es un viaje a gran velocidad, te acercas y te alejas del mismo suceso en un pestañear. Me encantan el final del verano y el inicio del otoño. Este año el otoño comenzará el 22 de septiembre a las 14:44 horas, algunas tardes nos regalará sol y playa.

Unos pocos desean reengancharse al culebrón político, que va por el mismo episodio de enamoramiento a sus cargos institucionales. Septiembre será una vuelta al mercadeo político donde han desaparecido la ideología y los valores, donde las conciencias están tasadas y tienen precio establecido.

Cada día son más los ciudadanos que pasan de los partidos. Yo prefiero estar atento a las novedades literarias, espero con anhelo El niño que perdió la guerra, de Julia Navarro, Los siguientes, de Pedro Simón, y El gato que cuidaba las bibliotecas, de Sosuke Natsukawa. En septiembre tenemos en el cine la vuelta de Bitelchús y el Batman Day el 21.

¿Has finalizado tus vacaciones? Felicidades, es señal de que has podido realizar una salida. La vuelta al trabajo es una bendición, significa que tienes vida laboral y no perteneces a esos 600.000 andaluces parados. ¿Qué tienes que arreglar alguna ayuda o estás esperando una prueba médica? Llámate afortunado; el estado de bienestar social de nuestro país es envidiado por muchas naciones incluso del cacareado primer mundo. El estado de bienestar lo sostenemos los contribuyentes, no dejemos que lo estropeen.

Septiembre sigue siendo un mes para el espectáculo: el viernes 13, Mujer de silencio: crónicas de la frontera; la zarzuela La Revoltosa el 16; y el 20, Cine mudo de comedia con música en directo. El 28, el concierto de jazz de Israel Varela en el Teatro la Velada. El 14, el Rocío Sinfónico y el 27 Salvador Sobral en el Palacio de Congresos. No nos podemos perder la exposición Origen, de Carlos Soto en Algeciras y ¡Oye, mira! en Tarifa. Los cuentacuentos de la Biblioteca de San Roque o el broche de oro al 75 aniversario de la Buena Muerte de Los Barrios con su salida extraordinaria el sábado 21.

Pero lo más importante de septiembre es la vuelta al colegio. La educación de nuestros niños y adolescentes es lo más importante que viviremos en este mes. Familia, educadores, sociedad, políticos profesionales y aficionados deberían tener entre ceja y ceja la vuelta a los centros educativos. Dime en qué te gastas el dinero y me estarás informando de lo que verdaderamente te importa: si te gastas más dinero en vacaciones que en educación es que apuestas por el pareo y te olvidas de los profesionales del mañana.