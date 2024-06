Algeciras/Los hay robados, a plena luz, a oscuras, sentidos, pasionales, de amor, de amigos, de familia, de Judas, escondidos, de amantes, fugaces, húmedos, secos... y cientos mas. Porque besar es una forma de mostrar afecto a otra persona y existen muchos sentimientos detrás de ese mágico acto, pero, como sentenciaba el gran Shakespeare: "Los besos no son contratos, ni regalos, ni promesas...". ¿Acaso se equivocaba con tal afirmación?Todo puede ocurrir cuando te encuentras con labios que son el fuego por triplicado. Me transmite mucho más lo que escribió en su día alguien en un microrrelato: "No olvides nunca que el primer beso no se da con la boca, sino con los ojos". Besémonos más, sin matices ni condiciones, cuando lo deseemos, aunque sea con la mirada. He dicho.