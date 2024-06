Algeciras/Hoy casi todos estamos conectados a la inmediatez de las redes sociales. Somos una sociedad enganchada y esclavizada por los móviles inteligentes, con muchos dependientes y obsesionados con estar al día a través de Whatsapp, Telegram, Facebook, Instagram o X (Twitter), en reuniones de amigos mas pendientes de chatear en sus terminales que de utilizar la Universal lengua de Cervantes y mirarse a la cara, de frente, a los ojos. Antes se buscaban bares con buenas tapas, ahora se buscan que, sobre todo, tengan wi-fi. Lo demás es secundario, o al menos eso parece, pero ver imágenes como está me trae esperanza. Un héroe anónimo apoyado en una barra, sin móvil, junto a un periódico, esperando a ser servido. Ya lo decía Charles Bukowski: "Si ocurre algo malo, bebes para olvidar, si ocurre algo bueno, bebes para celebrarlo, y si no pasa nada, bebes para que pase algo". He dicho.