Así nos va

Me están doliendo los centros de tanto ver la Enseñanza, doblegada hacia la estupidez pseudotecnificada y los intereses de los dueños de España, o sea: el test y la supeditación al mundo laboral, como si pudiéramos obviar la subjetividad del profesorado (su Autoridad) y la inserción en la empresa fuera un logro por encima del conocimiento.

Soy profesor de ese nuevo colegio llamado Secundaria. Acabo de salir de una evaluación de 2º de bachillerato dando títulos con una materia suspensa, con sumo cuidado de colocarle la nota máxima de las sucesivas oportunidades, no sea que la última (peor) estropee su historial. He corregido exámenes de la pantomima PEVAU, sin exagerar casi un centenar eran reproducciones de “lecciones” de un libro de texto, el imperio del PowerPoint y el pdf, ya no se imparte clase; ponemos unas notas buenísimas porque las necesitan y los discentes, a su manera, si han llegado hasta ahí pueden hacer una carrera universitaria, no tienen culpa de la inflación generada por un sistema que sólo se ha preocupado de filtrar quién hacía Medicina, no se sabe por qué, montones de médicas vocacionales quedan fuera mientras gente que lo odia estudia por pura imagen... Universidad: Formación Profesional avanzada, y los Másteres la verdadera Selectividad (económica y de clase) según la capacidad para pagar dos años de estudio que, si son suficientemente caros, incluyen un puesto en una empresa colaboradora: el Estado dilapida su dinero y capital humano formando aprendices para otros. La investigación estructuralmente abandonada.

Todo tiene sus raíces, la Enseñanza Primaria en España no capacita para leer, escribir y razonar matemáticamente; la Secundaria Obligatoria sigue siendo el filtro para sacar a los pobres sin ambiente, porque los otros continúan, y todo cambia para que no cambie. Mientras tanto nos fuerzan para poner una calificación, creo que ilegalmente pero no tengo ni sindicatos ni corporatismo (Giner dixit) que me apoyen, a evaluar en un chaval semianalfabeto una quincena de competencias específicas que se conectan con unos descriptores del perfil de salida a través de la superación de unos criterios de evaluación asociados a las mismas y unos saberes básicos para aplicar en diferentes situaciones de aprendizaje que propicien la adquisición de esas competencias... Literal, ¿se ha enterado usted? No lo entienden ni los docentes ni las familias, ni los Inspectores (ay, si dirigieran sus análisis al lugar adecuado), ni nadie, porque el hecho es que los informes avisan de que esto no va bien, emperrarse en persistir es contumacia soberbia.

Conste mi devoción por alumnado y oficio, permitan mi frustración y desesperanza; el triunfo de la mediocridad sólo trae medianía cutre, en España hoy la picaresca es llegar a lo más alto sin tener ni idea, para mantenerse hay que hacer el calamar, más tinta que ésa no conocen.