De Algeciras a Tánger

Hace unos años visité la terminal de contenedores de la empresa Maersk del puerto de Algeciras. A lo largo de sesenta hectáreas ganadas al mar, se extendía una de las instalaciones más importantes del Mediterráneo y del mundo. Perfectamente situada en el cruce de dos líneas imaginarias que unen Europa y África y el Atlántico y el Mediterráneo a través del estrecho de Gibraltar. Los miles de contenedores apilados en ordenados montones de cinco niveles, mayores que muchas manzanas de casas, las imponentes grúas que los manejan y los enormes barcos que los alojan, era una imagen que empequeñecía. Esa sensación de pequeñez se acentúa al saber que esta empresa es una de las muchas que componen el grupo A.P.Moller, que tiene su sede central en Copenhague, con cien mil empleados en 130 países y 700 barcos portacontenedores, líneas aéreas, petróleo y gas, industria, logística, supermercados e investigación, etc... Copenhague, Algeciras, Savannah, Yokohama, Róterdam, Génova, Tánger, Nueva York, Shanghái, Los AÁngeles, Mumbai, Nueva Orleáns y docenas de puertos más en el mundo son testigos de la incesante actividad de todas las empresas del grupo.

Una sensación de fragilidad me invadió cuando terminamos la visita. Un posible cambio de dirección en la empresa, como acaba de suceder en 2023, cambios tecnológicos en el transporte o crisis en el canal de Suez, podían alterar la situación y hacer que Algeciras viera en peligro su futuro portuario. A partir de 2007 el Reino de Marruecos decidió crear una súper terminal de contenedores justo en frente de Algeciras, el llamado Tánger Med, que en la actualidad cuenta con cuatro terminales de contenedores (Tánger Med 1 y Tánger Med 2). Con terminal ferroviaria, además de los contenedores, el complejo también maneja graneles, hidrocarburos y tráfico de rodados y pasajeros. Y sigue en crecimiento físico y expansión de toneladas de carga y número de contenedores, como competencia directa de Algeciras y los otros puertos mediterráneos españoles, Valencia y Barcelona. Este año la naviera Maersk, como temíamos, ha trasladado la ruta de Estados Unidos a la India desde Algeciras a Tánger Med, para ahorrarse los impuestos medioambientales de la Unión Europea. Se veía venir.