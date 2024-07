Alemania-España, todo a una carta

Viernes de expectación ante lo que nos espera, que no es otra que fajarnos con los locales. Un zapatazo de Emmerich sin ángulo pasó por encima de la cabeza de Iríbar y nos dejaba casi fuera del Mundial 66, lo que ratificaría el argentino Onega tres días después. Alemania era una pesadilla y la primera alegría nos llega en el segundo partido de Kubala como seleccionador y partidazo de un debutante llamado Enrique Lora Millán.

Han sido muchas las encrucijadas y de todo hubo, pero lo reciente del 6-0 en la Cartuja deja sin color todo lo demás. Sin público en las gradas, para llegar a la Final Four había que ganar a los teutones y la goleada fue de época. Era noviembre de 2020 con la pandemia en horas altas y llegamos a la cita de esta tarde en Stuttgart con la historia bien repartida. Nueve triunfos alemanes, ocho españoles y nueve empates con ventaja de un gol de España, 32-31.

Es el pasado cuando nos estalla en pleno rostro el presente que se fía para esta tarde en el Mercedes Benz Arena. Ser o no ser bajo la dirección del inglés Anthony Taylor, el hombre que validó el gol de Mbappé en la final de la Nations League de 2021. Esperemos que tenga más suerte esta tarde para que gane el que tenga que ganar. ¿Será España? ¿Por qué no? Sus cartas credenciales están muy claras y aunque no procede hablar de favoritismos no es misión imposible.

Las sensaciones mostradas hablan a favor de nuestra selección, sobre todo por el caudal de fútbol ofrecido. Otra cuestión es la del acierto ante el gol, que era cortito en España hasta que apareció Mamardashvili en octavos de final. Hoy amanece cuartos y colisionamos con los anfitriones, lo que no es plato de fácil digestión. Es el duelo entre Kroos y un Rodri erigido en piedra angular de un equipo que da mucho pie al optimismo. Es un partido de partidos, silencio, se juega.