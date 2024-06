De Hume, preceptor de Adam Smith, no sospechoso, nos advirtió sobre la fantasía de la relación causa y efecto; la Ciencia ha descontado la linealidad de los fenómenos salvo que los troceemos en secuencias, pero nosotros seguimos buscando causas a todo sin enterarnos de nada. Si la izquierda vacua dejara de perseguir fantasmas para emitir sus juicios de moral, lo mismo ahora estaríamos discutiendo problemas y no buscando culpables.

Comprenderán que no defiendo a los psicópatas ultras, pero no me enfrento a sus dirigentes sino a gente que me rodea y que conforma el espíritu animal de éstos. La caterva de irracionales que inundan ¡el mundo! son síntoma y no causa primera (Pero Grullo: nada puede venir de nada, siempre hay algo); eso sí, estos garrulos aceleran el mal porque lo social es un bucle que se retroalimenta, dale alas a un caudillo y te las cortará. Cuando la derecha dice “El Gobierno más...”, “Jamás antes...”, “Nunca un Presidente...” está transmitiendo unas idea de excepcionalidad que eleva a los ultras, y es falso, lengua podrida: pero la masa cae por millones. ¿De verdad éste es el único Gobierno corrupto, negociante (hasta con asesinos), amnistiador, estratega, presidencialista...? Si comparo con los previos en la democracia, la diferencia no es para peor. Claro que hay un problema con la inmigración, hemos abandonado la idea del Tribunal de lo Público como garantía de libertad; el idiota que se queja del inmigrante lo hace ejerciendo lo que critica. El choque de Culturas no existe, porque sólo existe una Cultura: la que defiende la Libertad de Pensamiento, el respeto a los Derechos Humanos y todo ello sin prejuicios de ningún tipo; el resto es moralina.

A los ultras los generan los detractores del sector Público, al desaparecer las garantías individuales básicas ¿por qué motivo íbamos a contribuir? Si el parné sólo se usa para tapar bocas y no para construir justicias, si se reparte sin inspección ni exigencia, se siente uno estafado. La hacienda no tiene enmienda, lo mío es mío y algunos creen que es suyo hasta lo de otros.

Leo Esclavitud de Michael Zeuske, y el subtitulo lo dice todo: Una Historia de la Humanidad; la violencia es connatural al abyecto humano, contenerla es Sabiduría, saque conclusiones. La abolición de la esclavitud en Inglaterra supuso un desembolso de 17.000 millones de libras para compensar a propietarios cuyos apellidos siguen resonando en ese país; si has sido malo con los riegos en la zona de Doñana te dan 100.000 pavos por hectárea; la Transición quedó bien atada aunque las empresas hubieran usado esclavos, no digamos la industria alemana que sufragó el Holocausto...Ésta es la Historia de la Humanidad, no se engañe: avaricia, o construimos racionalidad para entender el irracional peligroso que somos o caemos en el foso para pelear mientras grita la jauría propietaria, sin más; vote, como dijo el poeta que se atrevió a pornografiar a una borbona: ¿Qué es ser ultra?, dices mientras clavas / en mi camisa tu camisa azul. /¿Qué es ser ultra? ¿Y tú me lo preguntas? / El ultra... eres tú.