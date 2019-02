Derecho de las cofradías: ¿teoría o realidad”

El Derecho de las Cofradías es el conjunto de normas que tienen por objeto garantizar la gestión de unas asociaciones religiosas llamadas hermandades y cofradías. Es una rama de estudio del derecho que vela por la eficacia , eficiencia y gestión de los recursos del mundo cofrade, principios propios del Derecho Administrativo.

¿Cuándo surgió esta disciplina? Su origen puede remontarse a hace dos décadas. La Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla tenía a un profesor de derecho canónico muy capillita, Alberto Ribelot Cortés (q.e.p.d.). Gracias a la incansable labor de Alberto, se instauró una asignatura de libre configuración que contó con más de 1.200 solicitudes para cursarla. El alumnado sevillano de todas las carreras quería acceder al estudio de esta peculiar rama jurídica.

En la actualidad, la Semana Mayor algecireña está en una fase de consolidación, en la que todos los algecireños nos estamos preguntando qué quiere ser de mayor: ¿una festividad con el respaldo de toda la ciudad o una fiesta donde únicamente participan los costaleros? Quien les escribe está cansado de escuchar a hermanos mayores y miembros de junta decir siempre las mismas historias: “somos los mismos de siempre, qué poquita gente somos o no hay dinero en la caja”. Quizás, un buen ejercicio sería realizar un análisis crítico y preguntarse qué aspectos deben mejorarse en estas entidades. Me atrevo a adelantar una faceta: las juntas deben delegar funciones en los hermanos y acercarse más a la sociedad que les rodea.

El pasado 12 de febrero, junto al abogado y cofrade Pedro Antonio Ramírez Sánchez, decidimos organizar la I Jornada Cofrade-Jurídica. Esta actividad persiguió la difusión del derecho de las cofradías para dotar a los cofrades de un mayor número de recursos para la gestión. El ex secretario del Consejo de hermandades de Sevilla y profesor de filosofía del derecho de la US, Carlos López Bravo, desarrolló dos temas cofrades de rabiosa actualidad: el régimen sancionador y los procesos electorales de las hermandades y cofradías.

En lo que concierne al régimen sancionador, son unas normas que no tienen una gran aplicación pero actúan como un marco de prevención de comportamientos deleznables. Algunos nazarenos no entienden mucho el sentido de una estación de penitencia y se dedican durante el recorrido a hacer selfies e incluso a fumar en un rincón. Asimismo, las jerarquías a veces no respetan los resultados de los cabildos y lanzan críticas furibundas en el ambiente. Frente a estas actitudes, las reglas de algunas hermandades llegan a contemplar como una sanción muy grave el apercibimiento público del hermano mayor y fiscal al hermano.

Por el contrario, los procesos electorales encierran menos dilemas pero tienen intensos debates. ¿Las campañas electorales deben usar todos los medios tecnológicos de difusión para llegar al hermano? Asimismo, la vida diaria de muchos cofrades invita a la implantación generalizada del voto por correo.

Finalmente, el agradecimiento es necesario. Para esta jornada, hemos contado con un grupo muy voluntarioso de asistentes. Esta primera vez no hubiera sido posible sin la inestimable ayuda de Leticia Cabrera ni Jesús Sáez, directora de sede y decano de la Facultad respectivamente. Asimismo, el Ayuntamiento de Algeciras se sumó a la causa y nos brindó su apoyo. Algeciras es muy especial, pero el año próximo continuaremos con esta interesante actividad. Gracias.