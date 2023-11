¡ Que llueva ya por Dios! Hace falta que vengan las nubes y descarguen sobre nuestros campos. Los pantanos están escurríos, que todos los días claman los periódicos. Y la gente está acongojada siempre que abre el grifo. A veces se nos olvida cuando vemos una loma verde verde y es que llovió al principio un poco y de vez en cuando cae una rociá de madrugada. Eso se nota cuando coges el coche por la mañana y está chorreando, pareciendo que le ha caído un diluvio. Pero ná de ná compadre, ná de ná. Es, como dice la gente del campo, “ la meá de un gato”

Me llama la atención las ideas que se le ocurren a algunos, que puede ser que tengan razón y que más o menos tarde llegarán a ser realidad. Por ejemplo, que del mar se sacará agua salada y por unas tuberías especiales llegará a todos los hogares. ¿Para qué? Pues por ejemplo para la cisterna del váter, para fregar el suelo, para limpiar las tuberías, incluso para fregar los platos y los cacharros. Cádiz tiene 116.979 habitantes; Jerez, 212.601; y si contamos la provincia entera, 1.260.204. Pues contando solamente el agua que gastamos con la cisterna cada vez que un gaditano hace pipí, se emplean al día más o menos unos dos millones de litros de agua al día, ¡que ya es agua! Costaría dinero el asunto, pero a larga resultaría positivo.

Si ustedes leen las noticias que nos dan sobre la posibilidad de exoplanetas, verán que siempre se plantean la misma interrogante: ¿tienen agua? Y es que los seres vivientes, sean humanos o hasta lagartos, precisan agua y sin ella no se puede vivir. E indagan si tiene agua aunque sea subterránea o hecha hielo. Y de seguro que habrá, yo estoy seguro por un simple cálculo de probabilidades, teniendo en cuenta que hay millones de galaxias y cada una con millones de estrellas y cada una con varios planetas, que habrá muchos incluso con agua. Pero pensar en ellas es una utopía.

Me llamó la atención la noticia de que un padre y su hijo iban por el desierto y tras muchos días iban a morir de sed, ya que no encontraron ni una gota. Y entonces el padre no se le ocurrió otra cosa que cortarse una vena y dar a beber a su hijo su propia sangre…y le salvó la vida.

Nuestro mayores, los abuelos, solucionaban el tema construyendo aljibes, pozos... que llenaban cuando llovía. Rara es la casa antigua que no tenga un pozo. La mayoría de las casas lo que han hecho es rellenarlo con los escombros resultantes de alguna obra o sencillamente taparlo con una losa. Pero esto es cosa pasada, nosotros con abrir el grifo, problema resuelto, hasta que como ahora nos asustan, y con razón, con que los pantanos están en sus últimas. Como no se arregle el tema vamos a beber coca cola o tintorro.

P.D. En resumen, existe el problema y no es la primera vez. De los años 750 a 753 no cayó ni una gota en esta comarca de la Janda y lo llamaron “los años del Barbate” porque la gente emigró por este río y quedó la zona despoblada. Lo cuenta la historia y se suele decir que muchas veces la historia se repite.

P.D.2 Alfonso Guerra estuvo genial en el programa El Hormiguero. Un verdadero español honrado y admirable. Lo digo yo que era nuestro adversario político.