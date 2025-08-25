Ulises/Fiennes y Penélope/Binoche son la película

La ficha *** 'El regreso de Ulises'. Aventuras. Estados Unidos. 2024. 116 min. Dirección: Uberto Pasolini. Guion: Edward Bond, John Collee, Uberto Pasolini. Música: Rachel Portman. Fotografía: Marius Panduru. Intérpretes: Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Charlie Plummer, Chico Kenzari, Claudio Santamaria.

Muy correcta revisión del tema del regreso de Ulises a Ítaca escrito y rodado con seriedad por Uberto Pasolini, un productor, guionista y director que parece jugar con sus circunstancias personales: italiano hecho en Inglaterra y sobrino nieto de Visconti con apellido de Pier Paolo. Hizo su fortuna cinematográfica tras recorrer todo el escalafón del cine desde tercer ayudante de dirección produciendo Full Monthy, tras la que pasó a la dirección con las estimables Machan (2008) y Nunca es demasiado tarde (2013) y sobre todo con la sobriamente conmovedora Cerca de ti (2020).

Más cerca del teatro televisivo de calidad que del cine, algo retórica en su pictorialismo y morosa en su interés por ser psicológica y dramáticamente profunda, halla su fuerza y su razón de ser, además por supuesto de en los personajes homéricos aquí muy libremente reinterpretados, en los excelentes trabajos de Ralph Fiennes y Juliette Binoche (muy bien secundados por el Telémaco de Charlie Plummer o la Euridea de Ángela Molina).

Paradójicamente su mayor valor es también, de alguna forma, su lastre, pues las dos estupendas interpretaciones, muy por encima de la puesta en imagen, destacan tanto que refuerzan su carácter teatral, de dispositivo puesto al servicio de los actores. Esto, por supuesto, no es negativo en sí mismo. Pero supone un límite desde el estricto punto de vista cinematográfico, confiado por completo más que al encuadre, al ritmo o al montaje, al pictorialismo de la buena fotografía del rumano Maius Panduro, que ya había trabajado con este director en Cerca de ti.

Importante en la creación de la atmósfera dramática es la muy buena partitura de Rachel Portman, ex esposa de Uberto Pasolini, una de las pocas mujeres que han alcanzado la cumbre en la composición para el cine, que potencia las densas y oscuras imágenes y el dramatismo de las interpretaciones con una muy buena banda sonora en la que, sin renunciar a su estilo personal, a veces parecen oírse ecos de Philip Glass.