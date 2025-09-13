Sergio Ramos sueña con dar un concierto en el Bernabéu: “Ojalá pueda anunciarlo algún día”

El futbolista español Sergio Ramos, actual jugador del Rayados de Monterrey, afirmó que su nuevo proyecto musical no es "un capricho" y aseguró que su sueño sería ofrecer un concierto en el Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid, equipo al que dedica su primera canción, "Cibeles".

"Ojalá el día de mañana tenga la oportunidad de anunciar un Bernabéu, que sería la hostia, pero hay que ir paso a paso", explicó Ramos en una entrevista a EFE. El futbolista subrayó que “Cibeles”, lugar donde se celebran las victorias del Real Madrid, es "una historia de amor profundo" al "mejor equipo del mundo", con el que vivió sus mayores éxitos.

Ramos, de 39 años, que pasó por PSG y Sevilla, y ahora juega en México, recordó que lleva más de una década escribiendo letras: “Tenemos prácticamente 18, 20 temas guardados, pero el más idóneo era Cibeles, que compuse cuando salí del Madrid hace cuatro años".

Reconoció que siempre hay críticas, pero insistió: "La música no es un capricho, es una manera de vivir, me acompaña desde siempre". Nombró a Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra y Marc Anthony entre sus referentes.

Aunque sorprendió a muchos con un ritmo reguetón en lugar del esperado flamenco, Ramos aseguró: "Me veo más en la música actual, trap y reguetón; lo hicimos con esa intención, de que se nos tomase en serio".

El sevillano adelantó que su próximo tema será una colaboración con Carín León, con influencias de la música regional mexicana, prevista para Navidad: "Es más melancólica, una balada mexicana con la seriedad de hacerla junto a un artista de nivel mundial".

Sobre su etapa en Monterrey, destacó: "Los cambios grandes te hacen reflexionar y ordenarte. México me ha acogido con mucho cariño y ha sido una oportunidad muy bonita".

Actualmente, Ramos es una de las figuras de los Rayados, compartiendo vestuario con su compatriota Sergio Canales, en una liga que ha visto llegar a figuras como James Rodríguez o Keylor Navas.