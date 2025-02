Selena Gomez admite que la polémica con Karla Sofía Gascón "ha roto la magia" de 'Emilia Pérez'

los ángeles/Selena Gomez ha reconocido que "parte de la magia" que envolvía a Emilia Pérez hace tan solo un par de semanas "ha desaparecido". Así, la actriz y cantante confiesa que, tras la tormenta de críticas desatada después de que salieran a la luz antiguos tuits racistas y ofensivos de Karla Sofía Gascón, algo parece haberse roto en las aspiraciones de la cinta, una de las máximas favoritas de cara a la gala de los Oscar en la que acumula 13 nominaciones.

"Parte de la magia ha desaparecido", dijo Gomez sobre la polémica durante su paso por el Festival de Cine de Santa Bárbara, donde recibió el Premio Virtuosos. "Pero elijo seguir estando orgullosa de lo que he hecho y simplemente estoy agradecida. Vivo sin arrepentimientos y si pudiera volvería a hacer esta película una y otra vez", afirmó en declaraciones recogidas por Variety.

Emilia Pérez, que cuenta con el mayor número de nominaciones a los Oscar de este año, y que marcó un hito con sus 13 candidaturas al convertirse en la película de habla no inglesa con más nominaciones de la historia de los premios de la Academia de Hollywood, ha sufrido una caída en desgracia desde que a finales de enero aparecieran unos tuits de su protagonista, en los que expresaba polémicas opiniones sobre los musulmanes, George Floyd y la diversidad en los Oscar.

Apartada de la promoción

Como resultado, Netflix, distribuidora del filme en Estados Unidos, se distanció de Gascón y decidió apartarla de los actos promocionales y no financiar su asistencia a ningun evento enmarcado en la carrera de los premios Oscar. De hecho, estaba programado que acudiera al Festival de Santa Bárbara como como una de las nueve galardonadas a los premios Virtuoso, junto a la propia Gomez.

Llamó a Selena Gomez "rata rica"

Entre las publicaciones pasadas de Gascón que han circulado en redes también destaca una en la que llamaba a Gomez una "rata rica" que se hacía "la pobre desgraciada", criticando su actitud ante la relación de su ex pareja Justin Bieber con Hailey Bieber, antes de haber trabajado con ella.

Durante una entrevista con la CNN en español, Gascón negó haber escrito dicho comentario y aseguró que muchos de las publicaciones que circulaban en la actualidad eran falsos. "Por supuesto que no es mío. Nunca he dicho nada de mi compañera. Nunca me referiría a ella de esa manera", aseguró.

Buenos recuerdos del rodaje para Selena Gomez

Durante su paso por el festival, Gomez afirmó que aún guarda buenos recuerdos de la producción de la película. "El mero hecho de que alguien viera algo en mí aparte de lo obvio fue una experiencia tan especial", dijo Gomez. "El director [Jacques Audiard] confió plenamente en mí, y me sentí muy agradecida porque he podido demostrar a la gente que soy capaz de hacer mucho más. Espero que esto sea sólo el principio para mí en este campo", señaló.

La actriz y cantante, que no fue nominada al Oscar por su interpretación pero sí a los BAFTA y los Globos de Oro, añadió que está "lista para centrarse" en su faceta como actriz dramática. "No sé, va a ser difícil para mí volver a la música después de esto", dijo ante la conmoción de sus fans.

'Emilia Pérez' pierde fuelle

A pesar de que fue premiada en los Critics Choice Awards, donde fue reconocida como mejor película en lengua no inglesa, mejor actriz de reparto para Zoe Saldaña y mejor canción para El mal, lo cierto es que el triunfo de Anora, ganadora del galardón a la mejor película, parece haber restado opciones a Emilia Pérez en la temporada de premios.

Esto se suma a su también reciente derrota en los premios del sindicato de directores estadounidense (DGA Awards) y del gremio de productores norteamericano (PGA Awards), galardones que ambos casos reconocieron a Anora. La cinta escrita y dirigida por Sean Baker ve relanzadas sus aspiraciones de cara a la gala de los Oscar que tendrá lugar el próximo 2 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.