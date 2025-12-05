Muere el escritor y periodista Alfonso Ussía a los 77 años

Alfonso Ussía, uno de los columnistas más reconocidos del periodismo español, ha fallecido a los 77 años en Madrid, su ciudad natal. La noticia ha sido confirmada por varios de los medios en los que desarrolló buena parte de su carrera profesional.

Considerado una de las firmas más emblemáticas de la prensa nacional, Ussía destacó por su estilo satírico, irónico y mordaz, que le granjeó un amplio número de lectores a lo largo de las décadas. Colaboró en cabeceras históricas como ABC, Diario 16, Ya, La Razón y, más recientemente, en El Debate, donde publicaba de forma habitual hasta sus últimos días.

Su última columna vio la luz el pasado martes 2 de diciembre en El Debate, dedicada al humorista Gila, en un texto en el que ensalzaba su figura.

Trayectoria marcada por el estilo personal

Alfonso Ussía logró consolidarse como uno de los columnistas más influyentes de España, con una voz propia reconocible y un enfoque crítico y literario que marcó una época.

Su legado se extiende a través de cientos de columnas en distintos periódicos, en las que abordó la actualidad con una visión cargada de sarcasmo, pero también de cultura y estilo.

Maestro de la sátira

Alfonso Ussía Muñoz Seca, escritor y periodista español que no dudó en usar el tono humorístico y satírico para sus crónicas y más de cuarenta libros, ha fallecido este viernes en Ruiloba (Cantabria)

Reflejó la actualidad política o los estereotipos españoles, como con el personaje del marqués de Sotoancho, un señorito andaluz ficticio del que ha publicado hasta 15 libros.

Premio González Ruano de Periodismo 1995 o Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid 2025, Ussía colaboró en numerosos medios escritos como el ABC o La Razón y emisoras de radio como Onda Cero, COPE y EsRadio.

Monárquico, fue miembro del Consejo de Don Juan, padre de Juan Carlos I y abuelo de Felipe VI.

Nacido en Madrid, el 12 de febrero de 1948, fue bautizado como Ildefonso María Ciríaco Cuadrato Ussía Muñoz Seca. Hijo de los condes de Los Gaitanes y nieto de Pedro Muñoz Seca.

Desde pequeño ya le gustaba escribir poesía satírica y, aunque comenzó y no terminó las carreras de Derecho y Periodismo, pronto empezó a colaborar en periódicos, como en el Informaciones en su departamento de Documentación.

Publica su primer artículo en Sábado Gráfico y pronto pasa a colaborar como articulista, tras llamarle Luca de Tena, con el ABC y su suplemento Blanco y Negro; también en Diario 16, Ya, Tiempo, La Razón -que en 2008 creó los premios Alfonso Ussía en su homenaje-, El Cocodrilo o El Debate.

También trabajó en radio, destacando por sus intervenciones (junto a Antonio Mingote, Tip y Coll o Chumy Chúmez) en el espacio 'El debate del estado de la nación' en el programa Protagonistas de Luis del Olmo en la Cope, donde sería despedido en 1987 por criticar a monseñor Setién, obispo de San Sebastián; después se le ha escuchado en Onda Cero y en EsRadio.

En 1995 recibió el Premio González Ruano de Periodismo por su artículo 'La pajarera' (ABC) y en 2004 la Pluma de Oro del Club de la Escritura.

Su ironía y humor para describir la actualidad política o los tópicos españoles, además de su capacidad de fabulación, le han llevado a crear numerosos personajes ficticios como el entrenador de fútbol Floro Recatado, el doctor Gorroño, el padre Escolano o el marqués de Sotoancho, al que ha dedicado 15 libros entre 1998 y 2020.

Entre sus libros publicados también se encuentran 'Coplas, canciones y sonetos para antes de una guerra' (1979), 'Fustazos y caricias' (1981), 'Golfos, gafes y gorrones' (1983), 'Sin acritud' (1985), 'Y con estos... entramos en Europa' (1986), los exitosos en 'Tratado de las buenas maneras I' (1992) y 'Tratado de las buenas maneras II' (1993), 'El temblor diario' (1999), 'Del coscorrón a la seda' (2003) o 'Crónica del desastre' (2005).

Por 'Manual del ecologista coñazo' (1992) fue galardonado con el premio El Papagayo, convocado por Ediciones Temas de Hoy.

Con las ilustraciones del humorista Antonio Mingote ha publicado algunos libros como 'Patriotas adosados' o '¡Que se vayan!'.

Contaba también con el premio Jaime de Foxá de Literatura, el Premio de Periodismo Taurino de la Fundación Wellington 2010, el premio de la Guardia Civil 2014 o la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid 2018.

En agosto de este año la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le entregó en su casa de Ruiloba (Cantabria), donde guarda una gran biblioteca, el Premio de Cultura Comunidad de Madrid en la categoría de Literatura.

Fue procesado en varias ocasiones, la mayoría sin consecuencias, por sus escritos contra, por ejemplo, el alcalde de Madrid Enrique Tierno Galván; el presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina; el dirigente de Catalunya Lliure, Josep Aixal; el concejal de HB en Bilbao Josu Barandika; el periodista Fernando Delgado; el empresario Jaume Roures, o el futbolista Messi, al que tuvo que indemnizar junto a La Razón con cerca de 65.000 euros por el artículo 'Sonatina'.

Por otra parte, fue elegido en 2005 por la Plataforma de Colectivos en Favor de la Unidad del Archivo de Salamanca para leer, desde el balcón del Ayuntamiento salmantino, el manifiesto en favor de la unidad del Archivo General de la Guerra Civil.

Académico de la Academia de Bellas Artes de Santa Cecilia desde 1986 y en 1991 se presentó a las elecciones a la presidencia del Real Madrid de fútbol que ganaría Ramón Mendoza.

Estaba casado con Pilar Hornedo y tiene tres hijos y siete nietos.