Muere la actriz Catherine O'Hara, la madre de 'Solo en casa'
Ha fallecido a los 71 años. Desarrolló una carrera durante más de cuatro décadas, participando en películas clásicas como 'Beetlejuice' y otras comedias de culto.
La actriz Catherine O’Hara, conocida figura del cine y la televisión conocida por su papel como la madre de Kevin en Solo en casa (Home Alone) y por su interpretación de Moira Rose en la serie Schitt’s Creek, ha fallecido hoy a los 71 años. La noticia fue confirmada por su representante y difundida por varios medios internacionales.
O’Hara, nacida en Toronto, desarrolló una carrera de más de cuatro décadas, participando en películas clásicas como Beetlejuice y comedias de culto de Christopher Guest, además de ganar un Emmy por Schitt’s Creek.
Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre la causa de su muerte.
