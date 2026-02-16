Muere Robert Duvall a los 95 años, aclamado actor de 'El Padrino' y 'Apocalypse Now'

Robert Duvall, el legendario actor estadounidense ganador del Óscar por 'La fuerza del cariño' y nominado por sus papeles en 'El Padrino', 'Apocalypse Now' y 'El gran Santini', ha fallecido a los 95 años. El intérprete, cuya carrera abarcó más de siete décadas, dejó una huella imborrable en el cine con su estilo naturalista y su capacidad para encarnar personajes complejos.

La muerte del actor fue anunciada por su esposa, Luciana Duvall, a través de un comunicado publicado en Facebook. "Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo", escribió. "Bob falleció pacíficamente en casa, rodeado de amor y consuelo. Para el mundo, fue un actor ganador de un Premio de la Academia, un director, un narrador de historias. Para mí, fue simplemente todo", añadió la viuda, agradeciendo el apoyo recibido durante años.

El naturalismo austero de Duvall llegó a definir el estilo interpretativo de toda una generación que incluía a Robert De Niro, Dustin Hoffman y Gene Hackman. Aunque quizá nunca alcanzó la categoría de superestrella como algunos de sus contemporáneos, su habilidad discreta para sumergirse completamente en los personajes le granjeó el respeto de compañeros y críticos por igual. Francis Ford Coppola llegó a declarar al New York Times que, en determinado momento, resulta "difícil distinguir entre actores protagonistas y grandes actores de carácter".

Trayectoria desde 'Matar a un ruiseñor' hasta 'El Padrino'

Su primer papel destacado en la gran pantalla fue el inquietante Boo Radley en 'Matar a un ruiseñor' (1962), uno de sus trabajos más memorables. Aunque su carrera tardó en despegar pese al sólido comienzo, a principios y mediados de los años 70 alcanzó su plenitud, combinando la actuación de carácter con incursiones ocasionales en papeles protagonistas de mayor envergadura.

En 1969 colaboró con un joven Francis Ford Coppola en el drama intimista 'The Rain People', y al año siguiente obtuvo el jugoso papel de Frank Burns en 'MASH' de Robert Altman. También protagonizó la cinta experimental de George Lucas 'THX 1138'.

Pero la película que cambió su trayectoria fue 'El Padrino' (1972), donde interpretó al paciente y astuto consejero Tom Hagen, papel que le valió su primera nominación al Óscar. Repitió el personaje en 'El Padrino: Parte II' (1974) y también apareció en 'La conversación' de Coppola.

El Óscar y los papeles más emblemáticos

En 1976 tuvo un papel memorable como despiadado ejecutivo televisivo en 'Network', y tres años después, interpretando al coronel Kilgore, pronunció la célebre frase "Me encanta el olor del napalm por la mañana" en 'Apocalypse Now' de Coppola, lo que le supuso su segunda nominación al Óscar.

No fue hasta 'El gran Santini' (1980), donde interpretó a un padre militarista y fanfarrón, cuando consolidó sus credenciales como actor protagonista, consiguiendo su primera nominación al Óscar como mejor actor.

En 1984, su interpretación contenida y detallada en 'Gracias y favores' ('Tender Mercies'), escrita por Horton Foote y dirigida por Bruce Beresford, le valió finalmente el Óscar como mejor actor.

Dirección propia y reconocimiento con 'El apóstol'

Duvall recibió considerable atención por su película de 1997 'El apóstol', que dirigió y protagonizó. Fue nominado al Óscar como mejor actor por su papel de predicador tejano mujeriego que debe empezar de nuevo tras cometer un acto violento. En los premios Independent Spirit, 'El apóstol' obtuvo el galardón a mejor película y doble reconocimiento para Duvall como actor y director.

Al año siguiente consiguió una nominación al Óscar como actor de reparto por su interpretación de un abogado brillante pero excéntrico en 'Acción civil'. Entre sus trabajos posteriores destacan 'Desaparecido en 60 segundos', 'El sexto día', 'Tango de Asesinato' (2003, que escribió, dirigió y protagonizó) y el western 'Open Range' (2003) junto a Kevin Costner.

Últimos trabajos y legado televisivo

En 2014 protagonizó 'El juez' como magistrado acusado de atropello con fuga y defendido por el hijo (Robert Downey Jr.) que representa todo lo que desprecia sobre la ley. La película le valió su séptima nominación al Óscar. En 2015 estrenó en SXSW su primer trabajo como director desde 2002, el ambicioso filme independiente 'Wild Horses'. Uno de sus últimos papeles llegó en 'The Pale Blue Eye' (2022) de Scott Cooper.

La televisión ofreció ocasionalmente al actor papeles jugosos y plenamente dimensionales. En 1979 protagonizó la película televisiva 'Ike' como el general Dwight D. Eisenhower. Diez años después estelarizó la aclamada miniserie de CBS 'Lonesome Dove', que le valió una nominación al Emmy. En 1992 interpretó al dictador soviético en la película de HBO 'Stalin', por la que recibió su segunda nominación al Emmy.

En 2006 protagonizó y produjo ejecutivamente la miniserie 'Broken Trail', cuyo éxito situó a AMC en el mapa como productora de contenido original. El trabajo le valió dos premios Emmy: uno por su actuación y otro, compartido con los demás productores, por mejor miniserie. Para HBO apareció en el telefilme de 2012 'Hemingway and Gelhorn', donde interpretó a un general ruso.

Orígenes y formación actoral

Nacido en San Diego, Duvall era hijo de un contralmirante de la Marina y creció en diversas partes del país, especialmente en Annápolis (Maryland), sede de la Academia Naval estadounidense. Fue por insistencia de sus padres y profesores que comenzó a estudiar arte dramático. Tras graduarse en Principia College y completar su servicio militar, Duvall estudió con Sanford Meisner en el Neighborhood Playhouse de Nueva York.

Durante los años 60, incluso después del enorme éxito de 'Matar a un ruiseñor', subsistió con papeles de carácter en películas como 'Captain Newman M.D.', 'La jauría humana', 'El detective', 'Valor de ley' y 'Bullitt'. También fue habitual en westerns como 'Lawman', 'The Great Northfield Minnesota Raid' y 'Joe Kidd', mientras realizaba trabajos destacados en teatro.

Le sobrevive su cuarta esposa, Luciana Pedraza, con quien compartió reparto en 'Tango de Asesinato'. El actor acumuló siete nominaciones al Óscar a lo largo de su carrera y cinco nominaciones al Emmy, ganando dos de estos últimos galardones.