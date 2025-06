Marchando otra de exorcismos

La ficha ● 'The ritual'. Terror, EE UU, 2025, 98 min. Dirección: David Midell. Guion: David Midell, Enrico Natale. Música: Jason Lazarus, Joseph Trapanese. Fotografía: Adam Biddle. Intérpretes: Al Pacino, Dan Stevens, Ashley Greene, Abigail F. Cowen, Patricia Heaton.

52 años después -¡más de medio siglo!- de El exorcista ya no podemos más con posesiones. Todo debe tener un límite. Y renovarse. Los guionistas no se han cortado al repetir el dúo del exorcista maduro (Al Pacino) y el joven (Dan Stevens), solo que en este caso el tormento interior, los remordimientos y las dudas de fe afectan a los dos en vez de cebarse con el joven, como sucedía en la película de Friedkin. Que esto suceda con el pretexto de abordar con mayor realismo el caso real que inspiró la novela de William Peter Blatty y la película de Friedkin que revolucionó el cine de terror no basta como excusa. Porque no solo no aporta nada con este presunto regreso al orígen, sino que resta. No asusta. No sobrecoge. No arrastra a submundos infernales. No logra adentrarse convincentemente en las cuestiones teológicas que pretende abordar. Da la sensación de que el director, David Midell, puso en marcha el programa, como si la cámara y el rodaje fueran una lavadora, y se fue a hacer otras cosas. Lo único que sobresalta es ver a quien fue tan grande metido en esta cosita. Pero si se repasa la filmografía de Al Pacino en los últimos 23 años, desde Insomnio y con la excepción de El irlandés, no sorprende.