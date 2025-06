Josh Arnett, como elefante en cacharrería aérea

La ficha (*) 'Sicarios en el aire'. Acción. Reino Unido. 2025. 102 min. Dirección: James Madigan. Guion: D.J. Cotrona, Brooks McLaren. Fotografía: Matt Flannery. Música: Paul Saunderson. Intérpretes: Josh Hartnett, Katee Sackhoff, Charithra Chandran, Marko Zaror, Julian Kostov.

Debut en cine, tras dedicarse a la dirección de segundas unidades y las series televisivas, de James Madigan. Poco añade, salvo ruido. Y mucho. Porque se trata de una película de acción disparatada que algo recuerda a Bullet Train (aquí el escenario es un avión) hecha a mayor lucimiento del la ex estrella juvenil estadounidense Josh Arnett que, tras un cierto declive, resurgió de la mano de la serie Penny Dreadfull para desarrollar una nueva carrera dirigido por los prestigiosos -pero no muy acertados en las películas que Arnett interpretó a sus órdenes- Robert Duvall (Caballos salvajes), Roland Joffé (The Lovers) o Night Shyamalan (La trampa), teniendo más suerte a las órdenes de Guy Ritchie (Despierta la furia, Operación Fortune), de quien algo o mucho hay en esta película, y de Nolan (Oppenheimer).

Una carrera errática, pese a sus esfuerzos por buscarse buenos o acreditados directores, a la que esta película poco aporta. Presencia maciza y debidamente atribulada por un pasado tormentoso que está a punto de redimir, Arnett lo da todo en su enfrentamiento con una legión de sicarios que comparten vuelo con él. Pero no basta para suplir un disparatado guión que pretende acogerse al absurdo intencionado y a los juegos tarantinianos o ritchieanos con la violencia, quedando en pura cacharrería sin pies ni cabeza.