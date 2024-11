Interesante terror gótico y bizarro

La ficha *** 'Oddity'. Terror, Irlanda, 2024, 98 min. Dirección y guión: Damian McCarthy. Música: Richard G. Mitchell. Fotografía: Colm Hogan. Intérpretes: Gwilym Lee, Carolyn Bracken, Tadhg Murphy, Steve Wall, Jonathan French.

Con Caveat (2020), su debut en el largometraje, el irlandés Damian McCarthy logró un cierto reconocimiento en el terreno del terror truculento y retorcido hasta lo grotesco que no renuncia a las fuentes tradicionales -del gótico al folclore- del género. Lo que los franceses llaman bizarre y en español se ha aceptado, complementando el sentido de nuestro "bizarro”. como extravagante y fuera de lo común.

Bizarro, en este sentido, es el cine de McCarthy. Y esta nueva película suya, más que la anterior. Una médium ciega en una tienda de antigüedades siniestras o gabinete de bizarras curiosidades que hace parecer luminosa la tienda de la vieja loca de la dickensiana Casa desolada en la que se vendían y compraban trapos, botellas, hierros, ropas usadas… y huesos. La médium que tan alegre tienda regenta tuvo una hermana gemela que fue asesinada. El siniestro negocio, la mansión aislada y digamos que poco acogedora en la que se cometió el crimen y un psiquiátrico tan horrendo como puede imaginarse son los tres estimulantes escenarios de la película. Y la indagación de la médium -muñeco siniestro de por medio: lo mejor de la película- sobre el asesinato de su hermana, es su tema.

El repertorio gótico al completo con sus aliños más bizarros y su poquito de folclore irlandés está presente en esta película que promete más de lo da y ofrece cebos que después no acaban de enganchar. O, dicho de otra forma, posee buenas potencialidades terroríficas muy unidas a la mejor tradición literaria del género no del todo aprovechadas. En este juego con el exceso y lo bizarro, en el que son esenciales la creación de atmósferas gótico-grotesco-terroríficas logradas por una buena (y tenebrista) dirección de fotografía y un buen trabajo de diseño de producción, y en su narrativa no lineal está lo más interesante de esta película en la que una convincente Carolyn Braken interpreta a las hermanas gemelas.

Damian McCarthy ha emprendido la senda más difícil, la del neo gótico extremo y el exceso bizarro. Su segunda obra no alcanza a la primera. Pero no deja de tener, pese a sus desfallecimientos, interés y ofrecer una cierta originalidad. Sería interesante ver como adapta un clásico de la rica tradición literaria irlandesa gótica y de terror -ya que se aferra a su folclore- de un Stoker, un Le Fanu, un Dunsany o un Maturin.