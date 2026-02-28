Horario y dónde ver la alfombra roja de los Goya y la gala de entrega de los premios

Los presentadores de la gala de los Goya 2026, la cantante y actriz Rigoberta Bandini y el actor Luis Tosar

Los espectadores podrán seguir la gala de los Premios Goya 2026 este sábado 28 de febrero tanto por televisión como a través de plataformas digitales. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España ha organizado la 40.ª edición de estos galardones, que tendrá lugar en Barcelona con inicio a las 22:00 horas (21:00 horas en Canarias). La retransmisión oficial correrá a cargo de La 1 de TVE, mientras que RTVE Play ofrecerá cobertura especial desde primera hora de la tarde.

La cantante catalana Rigoberta Bandini y el actor Luis Tosar ejercerán como presentadores de una velada en la que se entregarán los máximos reconocimientos del cine español. Entre las producciones más destacadas figuran 'La casa de los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, con 13 nominaciones, y 'Sira', dirigida por Oliver Laxe, que opta a 11 estatuillas. El evento contará también con actuaciones musicales de artistas como Bad Gyal, Ana Mena y Dani Fernández, que pondrán la banda sonora a la ceremonia.

Más allá del palmarés cinematográfico, los Premios Goya se han consolidado como una plataforma de reflexión sobre la actualidad social y cultural del país. A lo largo de las ediciones anteriores, los discursos de los premiados y los homenajes han abordado temas como la igualdad de género, la libertad de expresión o los conflictos internacionales, convirtiéndose en un escaparate de las preocupaciones del sector audiovisual español.

Horario y canales para seguir la ceremonia

La ceremonia de entrega de los galardones dará comienzo a las 22:00 horas en horario peninsular, con un adelanto de una hora para los espectadores canarios. La 1 de Televisión Española será la encargada de ofrecer la señal principal del evento, con una producción que incluirá entrevistas a los nominados, análisis en directo y conexiones con distintos puntos del recinto donde se celebre la gala.

Por su parte, RTVE Play permitirá acceder a contenidos exclusivos desde las 19:15 horas, momento en el que comenzará la cobertura especial de la alfombra roja. Los usuarios de esta plataforma digital podrán disfrutar de imágenes del backstage y seguir la llegada de los invitados con entrevistas y declaraciones previas a la ceremonia oficial. Esta opción resulta especialmente atractiva para quienes deseen vivir la experiencia completa del evento desde dispositivos móviles, tabletas u ordenadores.

La cadena catalana 2Cat también se suma a la retransmisión con el programa especial 'La nit dels Goya', que arrancará a las 21:00 horas. Este espacio previo a la gala incluirá análisis de las nominaciones, entrevistas con profesionales del sector y un repaso a los momentos más destacados de ediciones anteriores, ofreciendo así una contextualización amplia del evento para el público catalán.

Principales nominadas y favoritas de la edición

La película 'La casa de los domingos' lidera las nominaciones con 13 menciones en diferentes categorías, consolidándose como una de las grandes favoritas para alzarse con los principales galardones. Esta producción, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, ha logrado cautivar tanto a la crítica especializada como al público, destacando por su propuesta narrativa y su tratamiento de temas familiares contemporáneos.

Por su parte, 'Sira' acumula 11 candidaturas que la sitúan como la segunda gran aspirante de la noche. El trabajo de Oliver Laxe ha sido reconocido en apartados técnicos y artísticos, demostrando la solidez del cine de autor español. Ambas producciones competirán en las categorías más relevantes, incluyendo mejor película, dirección e interpretación, lo que anticipa una noche de gran competencia y emoción.

La diversidad de enfoques cinematográficos presentes en esta edición refleja el dinamismo del sector audiovisual español, que continúa apostando por propuestas arriesgadas junto a producciones más comerciales. Las nominaciones de este año incluyen tanto dramas intimistas como comedias, documentales y películas de género, evidenciando la amplitud creativa del panorama nacional.

Actuaciones musicales y contenido complementario

El apartado musical de la gala contará con la participación de destacados artistas del panorama español actual. Rigoberta Bandini, además de ejercer como presentadora, podría ofrecer alguna actuación durante la ceremonia. Bad Gyal, Ana Mena y Dani Fernández están confirmados para interpretar algunas de las canciones nominadas o temas relacionados con películas candidatas.

Estas actuaciones musicales se han convertido en uno de los elementos más esperados de la gala en los últimos años, sirviendo como interludios entre la entrega de premios y añadiendo espectacularidad al evento. La relación entre cine y música queda así patente, recordando que muchas bandas sonoras constituyen elementos fundamentales en la narrativa audiovisual contemporánea.

Qué son los Premios Goya

Los Premios Goya constituyen los galardones más importantes del cine español, otorgados anualmente por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España desde 1987. Su nombre rinde homenaje al pintor Francisco de Goya, y la estatuilla que reciben los premiados reproduce un busto del artista aragonés realizado por el escultor José Luis Fernández.

La ceremonia reconoce el trabajo de profesionales del sector audiovisual en más de 25 categorías diferentes, que abarcan desde interpretación y dirección hasta apartados técnicos como sonido, montaje, efectos especiales o diseño de producción. Los miembros de la Academia, que superan los 1.000 profesionales en activo, son los encargados de votar y determinar los ganadores en cada apartado mediante un sistema de votación democrático.

A lo largo de sus casi cuatro décadas de historia, los Goya han consolidado su papel como termómetro de la industria cinematográfica española, influyendo en la carrera profesional de los galardonados y contribuyendo a la promoción internacional de las producciones nacionales. Directores como Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar o Isabel Coixet han recibido múltiples reconocimientos en estas ceremonias.

Cómo acceder a las plataformas de streaming

Para seguir la gala a través de RTVE Play no es necesario registro ni suscripción de pago, ya que se trata de una plataforma pública de acceso gratuito. Los usuarios únicamente necesitan conexión a internet y pueden acceder desde navegadores web o mediante las aplicaciones disponibles para sistemas iOS y Android. La plataforma ofrece además la posibilidad de ver el contenido a la carta una vez finalizado el evento en directo.

La cobertura digital incluirá múltiples cámaras y ángulos exclusivos que no estarán disponibles en la emisión televisiva convencional, permitiendo una experiencia más inmersiva para quienes opten por este formato. Las entrevistas en la alfombra roja, los momentos entre bastidores y las reacciones de los nominados formarán parte de este contenido ampliado que caracteriza la retransmisión online.

Cuánto dura la gala de los Premios Goya

Las ceremonias de entrega de los Premios Goya suelen extenderse durante aproximadamente tres horas y media, finalizando habitualmente pasada la una de la madrugada. La duración exacta depende del número de actuaciones musicales, homenajes especiales y posibles intervenciones no programadas que puedan surgir durante el desarrollo del evento.

Los organizadores intentan mantener un ritmo dinámico en la entrega de galardones, alternando las categorías principales con los apartados técnicos y reservando los premios más relevantes (mejor película, dirección e interpretación protagonista) para el tramo final de la ceremonia. Este formato busca mantener el interés de la audiencia durante toda la retransmisión.

Por qué se celebran en Barcelona este año

La decisión de celebrar la 40.ª edición en Barcelona responde a la política de itinerancia que la Academia mantiene desde hace años, llevando la gala a diferentes ciudades españolas. Anteriormente, los Premios Goya se han celebrado en localidades como Sevilla, Málaga, Valencia o Córdoba, además de Madrid, su sede más habitual.

Esta estrategia busca descentralizar el evento cinematográfico más importante del país y acercar la industria audiovisual a distintos territorios, fomentando así la producción local y visibilizando el trabajo que se realiza en diferentes comunidades autónomas. Barcelona cuenta con una potente industria del cine y el audiovisual, albergando estudios, productoras y festivales de reconocido prestigio internacional.