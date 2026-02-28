Lista completa de nominados a los premios Goya 2026: Los domingos y Sirat, grandes favoritas
Este es el listado de nominados y nominadas a la 40ª edición de los Premios Goya 2026, cuyos galardones se entregan el 28 de febrero en Barcelona, con Luis Tosar y Rigoberta Bandini como presentadores
La lista completa de nominados y nominadas a la 40ª edición de los Premios Goya 2026. La entrega de galardones se celebra el 28 de febrero en Barcelona, en una gala que celebrará cuatro décadas del cine español y que contará con Luis Tosar y Rigoberta Bandini como presentadores.
En el apartado de favoritas, Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, encabeza las nominaciones con 13 candidaturas, mientras que Sirat, dirigida por Oliver Laxe, le sigue con 11 nominaciones. Ambas producciones parten como principales aspirantes en una edición que, según el texto original, está marcada por la diversidad de miradas autorales y la fuerza del cine de autor.
Con estos mimbres, la pregunta es inevitable: ¿lograrán Los domingos y Sirat confirmar su condición de favoritas cuando llegue la noche del 28 de febrero en Barcelona?
Mejor película
- La cena
- Los domingos
- Maspalomas
- Sirât
- Sorda
Mejor dirección
- Carla Simón por Romería
- Oliver Laxe por Sirat
- Alauda Ruiz de Azúa por Los domingos
- Aitor Arregi y José Mari Goenaga por Maspalomas
- Albert Serra por Tardes de soledad
Mejor actor protagonista
- Alberto San Juan por La cena
- Miguel Garcés por Los domingos
- Jose Ramón Soroiz por Maspalomas
- Mario Casas por Muy lejos
- Manolo Solo por Una quinta portuguesa
Mejor actriz protagonista
- Ángela Cervantes, por La furia
- Patricia Lopez Arnaiz, por Los domingos
- Antonia Zegers, por Los Tortuga
- Nora Navas, por Mi amiga Eva
- Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla
Mejor actor de reparto
- Miguel Rellán por El cautivo
- Juan Minujín por Los domingos
- Kandido Uranga por Maspalomas
- Tamar Novas por Rondallas
- Álvaro Cervantes por Sorda
Mejor actriz de reparto
- Elvira Minguez por La cena
- Nagore Aranburu por Los domingos
- Miriam Gallego por Romería
- Elena Irureta por Sorda
- María de Medeiros por Una quinta portuguesa
Mejor actor revelación
- Antonio Toni Fernández Gabarre por Ciudad sin sueño
- Julio Peña por El cautivo
- Hugo Welzel por Enemigos
- Jan Monter Palau por Estrany Riu
- Mitch por Romería
Mejor actriz revelación
- Nora Hernández por La cena
- Blanca Soroa por Los domingos
- Elvira Lara por Los domingos
- Llúcia García por Romería
- Miriam Garlo por Sorda
Mejor dirección novel
- Ion de Sosa por Balearic
- Jaume Claret Muxart por Estrany riu
- Gemma Blaco por La furia
- Gerard Oms por Muy lejos
- Eva libertad por Sorda
Mejor guion original
- Los domingos
- Maspalomas
- Sirat
- Un fantasma en la batalla
- Una quinta portuguesa
Mejor guion adaptado
- Ciudad sin sueño
- La buena letra
- La cena
- Romería
- Sorda
Mejor música original
- El talento
- Leo & Lou
- Los tigres
- Maspalomas
- Sirât
Mejor canción original
- La Arepera de Paloma Peñarrubia Ruiz por Caigan las rosas blancas
- Flores para Antonio de Aba Flores, Sílvia Pérez Cruz por Flores para Antonio
- Hasta que me quede sin voz de Leiva por Hasta que me quede sin voz
- Y mientras tanto, canto de Víctor Manuel por La cena
- Caminar el tiempo de Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo, Luis Ivars por Parecido a un asesinato
Mejor película documental
- Todos somos Gaza
- Eloy de la Iglesia, adicto al cine
- Flores para Antonio
- Tardes de soledad
- The Sleeper. El Caravaggio perdido
Mejor película de animación
- Bella
- Decorado
- El tesoro de Barracuda
- Norbert y Olivia
- El terremoto invisible
Mejor película iberoamericana
- Belén (Argentina)
- La misteriosa mirada del flamenco (Chile)
- La piel del agua (Costa Rica)
- Manas (Brasil)
- Un poeta (Colombia)
Mejor película europea
- Cónclave
- La chica de la aguja
- Unfolding
- Un simple accidental
- Valos sentimental
Mejor dirección de fotografía
- Ciudad sin sueño
- Los domingos
- Los Tigres
- Maspalomas
- Sirat
Mejor montaje
- Ciudad sin sueño
- Los domingos
- Los Tigres
- Sirat
- Un fantasma en la batalla
Mejor sonido
- El cautivo
- Los domingos
- Los Tigres
- Sirat
- Sorda
Mejor dirección de producción
- Ciudad sin sueño
- El cautivo
- Los domingos
- Los tigres
- Sirat
Mejor dirección de arte
- El cautivo
- La cena
- Los tigres
- Maspalonmas
- Sirat
Mejor diseño de vestuario
- El cautivo
- Gaua
- La Cena
- Los Domingos
- Romería
Mejor maquillaje y peluquería
- El cautivo
- Gaua
- La tregua
- Maspalomas
- Sirât
Mejores efectos especiales
- Enemigos
- Gagua
- Los tigres
- Sirat
- Un fantasma en la batalla
Mejor cortometraje de ficción
- Ángulo muerto
- De sucre
- El cuento de una noche de verano
- Sexo a los 70
- Una cabeza en la pared
Mejor cortometraje documental
- Disonancia
- El santo
- La conversación que nunca tuvimos
- The Painter’s Room
- Zona wow
Mejor cortometraje de animación
- Buffet Paraíso
- Carmela
- El corto de Rubén
- El estado del Alma
- Gilbert
