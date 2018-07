El guitarrista José Carlos Gómez abre la semana dedicada a De Lucía

El guitarrista algecireño José Carlos Gómez sube esta noche el telón del V Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía, que se celebra en la ciudad desde hoy hasta el próximo domingo. Un año más el epicentro de las actuaciones programadas para esta edición será el Parque María Cristina, lugar en el que cada noche cientos de personas se congregarán para disfrutar de la música en toda su amplitud. La primera gala no podía tener más sentido que con la presencia del instrumento que marcó el devenir del maestro, en un concierto protagonizado por el paisano anteriormente mencionado y que presentará, a partir de las 22:15 horas, su último trabajo discográfico titulado Origen.

El título de la obra sonora refleja sin duda las influencias que su tierra ha tenido en su discurso musical y es por ello que para el guitarrista "la cita de esta noche es muy importante. Sé que se vivirán momentos emocionantes y es por eso que tengo ganas de sobra de mostrarle a mi tierra lo que he presentado en este título que tantas satisfacciones me está dando". El disco Origen se estrenó en mayo de 2016, por lo que afronta esta actuación como el fin de esta etapa, de hecho ha informado que "prácticamente estoy despidiéndome de dos años de gira y busco iniciar otros proyectos que me sigan dando vida".

Dos años en los que el concertista ha comprobado su buena salud musical siendo triunfador de festivales tan importantes como el de Jerez, y no duda en asegurar que "gracias a este disco estoy viviendo los mejores años de mi carrera, me encuentro satisfecho de los resultados y todo está fluyendo mucho mejor de lo que esperaba". Gómez volvió al mundo de la guitarra tras años dedicado a la composición de músicas y letras para otros artistas, realizando producciones que lo alejaron de lo escenarios tal y como ahora se encuentra, pero con este disco "me propuse obligarme a encontrar mi origen y volver a él para seguir creciendo".

El propio Paco de Lucía llegó a decir de él que "me he sorprendido por su buen gusto y la calidad de lo que está haciendo". Para José Carlos la figura del maestro ha sido fundamental en su vida desde "que tengo uso de razón", afirma, y añade que "cuando murió sentí que se me iba alguien de los míos". Entre la nostalgia quiere valorar del genio de Algeciras "su capacidad creativa, su compromiso con el público y con él mismo, el esfuerzo que mantuvo a lo largo de su carrera y, sobre todo, la humildad que siempre demostró siendo el más grande de todos los tiempos". Está claro que admira de una manera especial a 'el hijo de la portuguesa' asegurando que el secreto de Paco "era su música, que te hacía cantar, te llegaba al corazón directamente. La creaba con una capacidad y con un contexto armónico increíble, creo que él fue quien implantó esa rigurosidad en el flamenco. No hay nada gratuito en su música, todo está trabajado de una manera exquisita. No repite nada, siempre había notas nuevas y armonías distintas, por eso sedujo a todos los públicos".

Origen es un viaje al pasado, a la Algeciras de los años 70 que vio crecer a José Carlos e impregnó al artista del aroma del flamenco del Campo de Gibraltar, pero sobre todo es, insiste, "un homenaje a Paco de Lucía". Un disco que ya se ha paseado por Latino América, Japón, Europa o Irán. En esta noche tan especial el tocaor estará acompañado de un equipo que suele acompañarlo habitualmente, como la percusión de Paquito González y Poti Trujillo, el cante, las palmas y segunda guitarra de Manuel Peralta, de San Roque, las palmas de Carlos Grilo y Los Mellis, y el baile del sanluqeño Abel Harana. "No necesito tanta gente para esta presentación ya que he preferido que la guitarra sea la protagonista, como solía hacerse hace décadas y que el resto de elementos sólo estén para acompañar el toque", apunta.

Tras su paso por este anual encuentro seguirá finalizando gira el 31 de julio en el Teatro Romano de Baelo Claudia, para continuar el 1 de agosto en Alcalá de los Gazules, y días posteriores, en una Sala de Arte de Sotogrande junto a su compañero José Manuel León, con el espectáculo Algeciras después de Paco. También ha confirmado a este medio que "estoy en un proyecto que me cambiará la vida, será un antes y un después en mi carrera, pero aún prefiero no dar más pistas". Para acceder al concierto inaugural de esta noche es necesario contar con una invitación.

Desde hoy se están celebrando los cursos de cante, guitarra y baile en la Escuela Municipal de Música "José María Sánchez Verdú" con profesores como Enrique Pantoja, Rosa Ángeles, José Manuel León, Salvador Andrades, Sara Vázquez y Antonio Chuster.