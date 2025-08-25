Las fotos de la exposición El mundo de Ara de Feli Muñoz en la sala Cajasur de Algeciras

La exposición El mundo de Ara de Feli Muñoz en la sala de exposiciones Cajasur de Algeciras, reúne más de 30 piezas que revelan una técnica singular y un estilo que fusiona las raíces extremeñas y andaluzas de la autora. La ciudad que acogió a la artista extremeña (Coria, Cáceres) hace más de 40 años la ha inspirado en su bagaje artístico. La exposición, que podrá visitarse hasta el 19 de septiembre.

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, ha destacado sobre la muestra de Muñoz “la originalidad de una obra profundamente enraizada en la identidad cultural de dos tierras unidas por la sensibilidad de una artista excepcional”.

Desde el Ayuntamiento de Algeciras y el área de Cultura, se ha subrayado la apuesta "por visibilizar el talento local y la importancia de espacios como Cajasur para acercar el arte a la ciudadanía".