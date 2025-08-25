Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar: del 25 al 31 de agosto
Las fotos de la exposición El mundo de Ara de Feli Muñoz en la sala Cajasur de Algeciras
Las fotos de la exposición El mundo de Ara de Feli Muñoz en la sala Cajasur de Algeciras / VANESSA PÉREZ

Las fotos de la exposición El mundo de Ara de Feli Muñoz en la sala Cajasur de Algeciras

Galería gráfica

Algeciras, 25 de agosto 2025 - 14:14

La exposición El mundo de Ara de Feli Muñoz en la sala de exposiciones Cajasur de Algeciras, reúne más de 30 piezas que revelan una técnica singular y un estilo que fusiona las raíces extremeñas y andaluzas de la autora. La ciudad que acogió a la artista extremeña (Coria, Cáceres) hace más de 40 años la ha inspirado en su bagaje artístico. La exposición, que podrá visitarse hasta el 19 de septiembre.

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, ha destacado sobre la muestra de Muñoz “la originalidad de una obra profundamente enraizada en la identidad cultural de dos tierras unidas por la sensibilidad de una artista excepcional”.

Desde el Ayuntamiento de Algeciras y el área de Cultura, se ha subrayado la apuesta "por visibilizar el talento local y la importancia de espacios como Cajasur para acercar el arte a la ciudadanía".

Las fotos de la exposición El mundo de Ara de Feli Muñoz en la sala Cajasur de Algeciras
1/23 Las fotos de la exposición El mundo de Ara de Feli Muñoz en la sala Cajasur de Algeciras / VANESSA PÉREZ
2/23 Las fotos de la exposición El mundo de Ara de Feli Muñoz en la sala Cajasur de Algeciras / VANESSA PÉREZ
3/23 Las fotos de la exposición El mundo de Ara de Feli Muñoz en la sala Cajasur de Algeciras / VANESSA PÉREZ
4/23 Las fotos de la exposición El mundo de Ara de Feli Muñoz en la sala Cajasur de Algeciras / VANESSA PÉREZ
5/23 Las fotos de la exposición El mundo de Ara de Feli Muñoz en la sala Cajasur de Algeciras / VANESSA PÉREZ
6/23 Las fotos de la exposición El mundo de Ara de Feli Muñoz en la sala Cajasur de Algeciras / VANESSA PÉREZ
7/23 Las fotos de la exposición El mundo de Ara de Feli Muñoz en la sala Cajasur de Algeciras / VANESSA PÉREZ
8/23 Las fotos de la exposición El mundo de Ara de Feli Muñoz en la sala Cajasur de Algeciras / VANESSA PÉREZ
9/23 Las fotos de la exposición El mundo de Ara de Feli Muñoz en la sala Cajasur de Algeciras / VANESSA PÉREZ
10/23 Las fotos de la exposición El mundo de Ara de Feli Muñoz en la sala Cajasur de Algeciras / VANESSA PÉREZ
11/23 Las fotos de la exposición El mundo de Ara de Feli Muñoz en la sala Cajasur de Algeciras / VANESSA PÉREZ
12/23 Las fotos de la exposición El mundo de Ara de Feli Muñoz en la sala Cajasur de Algeciras / VANESSA PÉREZ
13/23 Las fotos de la exposición El mundo de Ara de Feli Muñoz en la sala Cajasur de Algeciras / VANESSA PÉREZ
14/23 Las fotos de la exposición El mundo de Ara de Feli Muñoz en la sala Cajasur de Algeciras / VANESSA PÉREZ
15/23 Las fotos de la exposición El mundo de Ara de Feli Muñoz en la sala Cajasur de Algeciras / VANESSA PÉREZ
16/23 Las fotos de la exposición El mundo de Ara de Feli Muñoz en la sala Cajasur de Algeciras / VANESSA PÉREZ
17/23 Las fotos de la exposición El mundo de Ara de Feli Muñoz en la sala Cajasur de Algeciras / VANESSA PÉREZ
18/23 Las fotos de la exposición El mundo de Ara de Feli Muñoz en la sala Cajasur de Algeciras / VANESSA PÉREZ
19/23 Las fotos de la exposición El mundo de Ara de Feli Muñoz en la sala Cajasur de Algeciras / VANESSA PÉREZ
20/23 Las fotos de la exposición El mundo de Ara de Feli Muñoz en la sala Cajasur de Algeciras / VANESSA PÉREZ
21/23 Las fotos de la exposición El mundo de Ara de Feli Muñoz en la sala Cajasur de Algeciras / VANESSA PÉREZ
22/23 Las fotos de la exposición El mundo de Ara de Feli Muñoz en la sala Cajasur de Algeciras / VANESSA PÉREZ
23/23 Las fotos de la exposición El mundo de Ara de Feli Muñoz en la sala Cajasur de Algeciras / VANESSA PÉREZ

