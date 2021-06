Anna está muy preocupada, asustada, pronto cumplirá diez años, eso ya son dos dígitos. Cumplir años no es solo un problema de “los mayores”. Todos tenemos un Peter Pan en nuestro interior.

La protagonista de nuestra historia es Anna, niña lectora, amante de los libros. Leía todo el día, por la mañana antes de levantarse, por la noche antes de irse a la cama, en la cama y debajo del edredón para que sus padres creyeran que ya estaba dormida. Sus mejores amigos eran los libros.

También era amiga de Monsen, la bibliotecaria, les unía su amor por los libros. Realizaban carreras para ver quien leía más y de forma más rápida.

Pero toda aventura debe tener un problema, y en nuestro libro es el Señor Milton Berg. En realidad, no es ningún villano. Es el encargado de destruir los libros que nadie coge prestado. No lo hace de buen grado, por eso siempre está triste. ¿Cómo impedir que esos libros terminen aniquilados? ¿Cómo salvarlos? Los libros son escritos para ser leídos, si no se leen, si no se distribuyen, si no salen de la biblioteca, su final está muy cerca.

En las peripecias de Anna también tenemos un gran misterio: el final de El bosque embrujado. En realidad, no hay una conclusión, no sabemos lo “que la abuela le contó”. Aquí tenemos una buena dinámica para crear no solo lectores, sino también escritores.

La bella prosa poética del texto se une a las mágicas y elegantes ilustraciones de Lisa Aisato. Es un bello álbum ilustrado con el que disfrutar lectores de todas las edades. Libro para releer muchas veces, para mirar, contemplar y disfrutar de sus artísticas imágenes.

El escritor Klaus Hagerup, traductor, guionista, poeta y actor, tiene en la actualidad muy pocos libros editados en España: El cazador de estrellas y La biblioteca mágica de Bibbi Bokken.

Lisa Aisato es una ilustradora noruega, te enamorarás de sus creaciones. Acaba de llegar a las librerías La Vida ilustrada.