'Maneras de vivir'. Perdonar para perdonarse y tener una segunda oportunidad

En Maneras de vivir, ficción y realidad se cruzan constantemente. Son tantas referencias a nuestra cultura, a la sociedad, que da la impresión de que todo ha ocurrido, que las entrevistas de los personajes son reales, auténticas. El protagonista es un escritor que se encuentra con un ídolo musical de su juventud: Jimi, el vocalista de Samarkand. Desea escribir una novela sobre su vida y para ello realiza entrevistas tanto a él como a su núcleo más cercano.

Las relaciones familiares no son fáciles, todo se complica en la adolescencia. Manu es un joven acomodado, estudiante de cuarto de ESO, todo va bien en su vida, pero una llamada lo transforma. Su madre ha muerto en un accidente de tráfico y tiene que ir a vivir con su padre. El padre de Manu es Jimi, viejo roquero, expresidiario que ha rehecho su vida, tras salir de la cárcel, con Rosa Winhester y su hija Luna.

Juntos han montado una tienda de vinilos y con sus amigos el Mono y la Flaca han formado un grupo musical. La llegada de Manu crea tensiones especialmente entre los dos adolescentes, Luna y Manu y su círculo de amigos: Nacho y Lorena. Todo se complica cuando aparece Zotes, un antiguo compañero de prisión de Jimi.

Es una novela muy bien planteada. La vida no es siempre cómoda, tiene altibajos, sobresaltos, reencuentros inesperados, amistades positivas y negativas. Pero siempre existe la posibilidad de recuperar el tiempo perdido, de crear nuevos vínculos familiares. La escucha de los problemas de los que nos rodean tiene que ser atenta, y aunque no lo creamos, también son nuestros.

El principal objetivo de la novela es el perdón. Tenemos que perdonarnos, superar nuestros errores, reinventarnos, y perdonar a los demás. El valor de la familia, de la vieja y nueva familia, de los amigos. El valor de las emociones, emociones privadas y emociones compartidas.

Si eres un viejo o vieja roquera o amante de la música clásica como Don Cosme no dejes la oportunidad de regalar este libro a tus hijos y si no tienes, a tus sobrinos, pero léela tú antes que la disfrutarás tanto como ellos. Leño, Rosendo, sus canciones, todo el aroma musical de esos años y en especial la letra de Maneras de Vivir envuelve este thriller juvenil.

Empieza melodiosamente para tener unos solos de guitarra que le da mucha emoción. "No pienses que estoy muy triste si no me ves sonreír. Es simplemente despiste, maneras de vivir…". Los veinticuatro versos de la canción son los capítulos de esta historia.

Luis Leante, murciano, licenciado en Filología Clásica, dejó la docencia hace diez años. Publicó su primera novela, Camino de jueves rojo, con veinte años. Ha ganado con Mira si yo te querré el Premio Alfaguara de Novela y el Mandarache de los lectores. Obtuvo el Premio Edebé de Literatura Juvenil en 2016 con Huye sin mirar atrás. Con esta novela Maneras de vivir ha ganado el XVIII Premio Edebé de Literatura Juvenil.

Ficha literaria: Maneras de vivir. Autor: Luis Leante. Editorial: Edebé. Barcelona