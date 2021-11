'Así es mi corazón'. Un libro para aprender a abrir el corazón

Es más fácil operar con fracciones que exteriorizar las emociones, por ello libros como Así es mi corazón son una bendición.

La protagonista de esta historia es una pequeña niña de unos cuatro años, pero podría ser un señor de cuarenta o una abuela de setenta. Ella nos abre su corazón para enseñarnos sus alegrías, tristezas, miedos, dolores…

Su corazón es como una pequeña casita donde pasan muchas cosas. Su corazón no tiene estantes, compartimentos, no tiene un orden preciso, sino que todas las cosas, las emociones, los sentimientos, están revueltos. Risas y llantos, días soleados o lluviosos, ganas de saltar y jugar junto a grandes enfados.

La casita del corazón es muy caprichosa y complicada y con la lectura nosotros y nuestros niños nos podemos aclarar. La pequeña protagonista nos abre la puerta de su corazón, nos invita a pasar y mostrarnos sus momentos llenos de alegrías, los que tiene ganas de aventuras, de viajar, los momentos de enfado, de pataleos, los que está a punto de explotar…

La prosa poética de este libro te abraza rápidamente y te invita a ampliar con tu propia experiencia, con la de tus hijos, con la de tu alumnado, cada una de las vivencias. La edición presenta todas sus páginas en cartoné, con un corazón troquelado en el centro que se va reduciendo al pasar cada una de ellas para introducirnos en las más íntimas interioridades de la protagonista.

Los pequeños lectores recomiendan. Blanca Serrano Revuelta, con 9 años y alumna de 4º, es quien me lo ha dado a conocer. "Este libro me ayuda a ver las cosas desde el corazón. Me gusta releerlo por las noches y veo las emociones que he sentido ese día. Cuando me enfado leo el libro y me pongo feliz, es como si mis emociones tristes desaparecieran y solo hubiera cosas buenas en el mundo. Con su lectura me he sentido sorprendida y entusiasmada. Lo recomiendo para todas las edades".

La escritora francesa Jo Witek es periodista, actriz, cuentista, pero sobre todo es conocida por sus cuentos infantiles en los que el juego se enlaza con el entretenimiento y la educación emocional. Sus libros ilustrados por Christine Roussey: Vientre de mamá, Los brazos de papá, Mi pequeño corazón y Mis pequeños miedos, son un gran éxito entre mayores y pequeños. En la actualidad está impartiendo talleres de escritura en los colegios.