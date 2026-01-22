La española 'Sirat', nominada a dos Oscar

La española Sirat, de Óliver Laxe, está nominada a dos Oscar y ha conseguido estar entre las finalistas a mejor película internacional y mejor sonido, después de haber pasado previamente a la shortlist en cinco categorías.

Desde su paso por el Festival de Cannes, donde se hizo con el Premio del Jurado, el cuarto largometraje de Óliver Laxe se convirtió en una de las sensaciones de la temporada, la consagración de aquel autor que había destacado con propuestas minoritarias como Mimosas y O que arde y que se mostraba más radical en una obra que dialogaba con un presente apocalíptico y desesperanzado con el singular escenario de una rave en el desierto de Marruecos.

Entre otros reconocimientos, en estos meses esta producción de El Deseo, la empresa de los hermanos Almodóvar, ha estado nominada al Globo de Oro en película internacional y banda sonora (del músico Kangding Ray, cuyo trabajo fue reconocido por la Asociación de Críticos de Los Ángeles), seleccionada en las categorías de película internacional y sonido por los Critics Choice y aspirante en los Gotham al premio a la mejor dirección.

Un palmarés que el pasado fin de semana se incrementó en los Premios del Cine Europeo, que pusieron de manifiesto el soberbio despliegue técnico del filme al galardonarlo en cinco apartados, los de casting (Nadia Acimi, Luís Bértolo, y María Rodrigo); Fotografía (Mauro Herce); montaje (Cristóbal Fernández); diseño de Producción (Laia Ateca) y sonido (Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas).

"No me gusta que hablen de apartados técnicos. Parece que están con un destornillador", dijo Laxe a Movistar+ este jueves, minutos antes de conocerse las nominaciones a los Oscar. "Yo me he rodeado de una retahíla de artesanos", comentó.

La atención que ha acaparado Laxe en este tiempo -respaldado además por la distribuidora Neon en EE UU- coincide con una de las carreras más reñidas de los últimos años, en la que parecen rivales imbatibles la brasileña El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, hoy la favorita tras los Globos de Oro a película internacional y al actor de drama, Wagner Moura, y la noruega Valor sentimental, de Joachim Trier, un drama familiar con un reparto en estado de gracia.

Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas, nominadas para los Oscar, se han convertido este jueves en las primeras nominadas al mejor sonido con un equipo enteramente femenino en la historia de estos galardones.

Casanovas, que participó en las últimas semanas en la "carrera" de promoción de Sirat en Los Ángeles, reveló que sonidistas de grandes producciones de Hollywood la han felicitado por la calidad del sonido de la película, así como por haber conseguido conformar un equipo enteramente femenino. "Nos cuentan que en Hollywood estos departamentos están aún más masculinizados y que les encanta que una película de la que se destaca el sonido la hayan hecho tres mujeres", explicó Casanovas a Efe.