"Cuando me pongo a escribir, dejo que los protagonistas me cuenten la novela"

El escritor Francisco Díaz Valladares, afincado en el Campo de Gibraltar, acaba de hacerse con el prestigioso Premio Lazarillo por su obra La hija del esquimal, una historia que se desarrolla en el norte de Groenlandia.

El autor, con una treintena de libros en su haber, algunos traducidos al coreano y otras versiones en lengua gallega y catalán, recogió el galardón el pasado lunes en Madrid en el marco de su prestigiosa Feria del Libro. "Es un premio muy apreciado y muy difícil de conseguir", valora a Europa Sur.

El jurado destacó de La hija del esquimal la contención narrativa, la labor de investigación del autor y el ritmo fresco y fluido de esta novela de aventuras que recuerda a los clásicos juveniles, con una protagonista empoderada. El Premio Lazarillo, que concede la Organización Internacional para el Libro Juvenil del Ministerio de Educación y Cultura, premia a los creadores literarios por su contribución significativa a la literatura juvenil en varias categorías.

Díaz Valladares manifiesta que "es una ilusión tremenda" formar parte de la lista de galardonados con el Lazarillo, entre los que figuran escritores de la talla de Jordi Serra, al que considera un referente para muchos escritores ya que se trata del máximo exponente de la literatura juvenil en España.

"Aunque he disfrutado mucho del proceso creativo de esta novela, lo más especial es que me hayan dado el Lazarillo que no lo concede una editorial, ahí no hay ningún interés editorial. Y aparte, se han presentado 300 novelas... era muy complicado", destaca.

Entre los requisitos para participar en este certamen, es necesario que los trabajos sean inéditos. El escritor adelanta que su obra verá la luz una vez que se decante por una editorial para su publicación.

Los últimos días han sido particularmente especiales para el autor, ya que el pasado sábado también estuvo firmando su último libro, El círculo imperfecto (Almuzara), en la Feria del Libro de Madrid. "Es la meca para cualquier autor y que te inviten es un lujazo. Es increíble ver tantas casetas de libros. La mayoría de la gente que pasa por la feria va con su libro en el bolso, se detienen a hablar, te preguntan, es una bonita experiencia", apostilla.

La hija del esquimal, Premio Lazarillo 2023

La hija del esquimal es una novela distinta. No tanto por la historia en sí misma, que también, sino por el lugar donde se desarrolla: la isla de Hendrik, en el norte de Groenlandia. Un lugar inhóspito habitado solamente por un grupo de esquimales (inuit).

Cuando se le pregunta por la relación que guarda esta novela con otra que contiene un título con semejanza, como es La hija de Tuareg, lanzada en 2011; el autor deja entrever que quizá se plantea hacer una serie de novelas. "Me pareció que La Hija del Tuareg estaba funcionando muy bien, subraya, para luego apuntar la importancia de la documentación para crear la obra. Valladares afirma que necesita impregnarse por completo del tema sobre el que va a escribir. "Es importantísimo documentarme, es como ir llenando un depósito del que luego van a beber todos mis protagonistas", compara.

Para ello lee muchos libros, informes y otros documentos, también visiona películas, todo relacionado con el tema que le interesa. De este modo, "cuando me pongo a escribir, lo único que hago es dejar que los protagonistas me cuenten la novela. Es decir, yo tengo tanta información que son ellos los que me cuentan la historia, al final lo que hago es materializarla".

"Cuando escribo, nunca escribo pensando en lo que estoy escribiendo... no lo hago conscientemente. Digamos que me embarco en una aventura sin saber muy bien hacia dónde voy, eso es lo más bonito", es otra peculiaridad que se puede resaltar del autor que considera que su modo de escribir es con brújula, al igual que el de otros escritores.

Pasión por las aventuras

Díaz es un apasionado de los viajes y eso lo ha llevado a recorrer muchos rincones del mundo. Y de esta afición también han nacido alguna de sus novelas, como es el caso de La venganza de los museilines (2007), ambientada en los cinco años que pasó en Jordania.

Valladares delata que Tras la Sombra del Brujo, una novela de aventuras ambientada en los paisajes de África, surgió después de leer un informe sobre el problema del coltán. Para crear esta obra tomó de referencia este componente necesario en la construcción del móvil: "es un material carísimo, tan carísimo que estadísticamente nos cuesta la vida de los niños... porque son los que se meten por unos huecos para extraer el material".

En 2017, con este libro resultó ser ganador en la XXV edición del Premio Edebé de Literatura Infantil y Juvenil. La miembro del jurado y librera Paula Jarrín consideró entonces que se trata de un excelente "thriller" para todos los públicos, en el que ocurren muchas cosas, y se lee de forma muy rápida, porque el relato va acelerando.

Encuentros de autor por todo el país

Díaz Valladares recorre toda la geografía nacional acudiendo a lo que se conoce como encuentros de autor, que consiste en reunirse en una cita literaria con alumnos y alumnas de institutos que han leído anteriormente sus obras.

Con este programa, el escritor ha visitado centros educativos de la mayoría de capitales de provincia, como Bilbao, Valencia, Madrid, Barcelona, Alicante, Murcia, Badajoz, Cáceres Málaga, Huelva, Sevilla, entre otras. En la comarca del Campo de Gibraltar ha acudido en varias ocasiones a Algeciras y también ha llevado esta iniciativa a La Línea, aunque en este punto manifiesta "que al final nadie es profeta en su tierra" y le gustaría tener más presencia en institutos de la comarca.

"Para mí, la satisfacción es saber que la gente lee porque sé lo importante que es la lectura", apunta Díaz que si tuviera que hacer una recomendación a los más jóvenes, lo tiene claro: "Cuando me reúno con chavales y me preguntan sobre qué novela recomiendo, siempre les digo que lean, sobre todo que lean, que me da igual, que no solamente me lean a mí, sino que lean a otros autores, claro. Lo importante es que lean". Y luego, también considera fundamental disfrutar siempre con la lectura.

"Un libro tiene que ser un camino para recorrer y no una valla que saltar, así que si hay algún libro que no te termina de convencer siempre lo puedes dejar aparcado y coger otro", valora.

Muy vinculado a la comarca

"Me enamoré del Campo de Gibraltar en el año 73", reconoce Díaz Valladares sobre su predilección por esta tierra. A pesar de nacer en Villamanrique de la Condesa, municipio sevillano situado en el Aljarafe, y criarse en Pilas (Sevilla), asegura sentirse un campogibraltareño más, tanto es así que poco después de visitar la comarca acabo viviendo en la zona.

A día de hoy vive "a caballo" entre Algeciras y La Línea, y se siente muy identificado con todo lo tiene aquí, entre todo lo que ha cosechado: "mis hijos han nacido aquí y he desarrollado la mayor parte de mi vida en la comarca". También es cierto que "he dado vueltas por todo el mundo pero mi casa la tengo aquí y creo que me enterrarán aquí", dice entre risas el escritor.