Cuando el disco importa

Cada comienzo de año nos devuelve una pregunta recurrente sobre el lugar que ocupa hoy el disco físico en la música, y no pretendo apuntar exactamente a la industria. Por lo que se refiere al ámbito clásico, en el último lustro trato de responder a esa cuestión dedicando este Mapa de Músicas del primer domingo de enero a una selección de nueve trabajos de artistas españoles que se han publicado en las últimas semanas en el formato del CD. Podrían ser otros muchos. En un ecosistema dominado por la escucha fragmentaria y el acceso inmediato y robótico a toda la música imaginable (cada vez más, con el peso creciente de los algoritmos vinculados a la IA), el disco ha dejado de ser un mero contenedor e incluso de cumplir la tan repetida función de tarjeta de visita profesional para convertirse en una toma de posición artística, una reafirmación de lo estable frente a lo volátil, de la tecnología doméstica (en hifi, claro) frente al auricular andariego, un espacio para la creatividad y, en buena medida, la asunción de un riesgo que va más allá del mero gasto económico.

1. Symphonies oubliés (obras de Schumann y Bruckner). Le Concert des Nations. Jordi Savall. Alia Vox.

Metido ya de lleno en el siglo XIX, lo de Savall es un no parar. Terminando el año aún sorprendía con este registro que recoge la sinfonía inacabada de un Schumann primerizo (1832-33) y la Nullte (Cero) de Anton Bruckner, que el compositor realmente escribió en 1869, después de su 1ª sinfonía, aunque con el tiempo pretendió dejarla en mero estudio y eliminarla de la secuencia cronológica del resto de su obra sinfónica. Como en todo el repertorio romántico de Savall, apoyado en las academias para jóvenes, aquí conviene atender a los equilibrios entre familias instrumentales y a la sonoridad de los vientos.

2. Mozart & Schubert. Javier Laso y Josep Colom, piano a cuatro manos. Eudora.

Uno de los grandes maestros del actual piano español, Josep Colom, sigue en admirable, y aun torrencial, estado de vitalidad creativa como muestra en este deslumbrante trabajo junto a un músico casi treinta años más joven (Javier Laso). El acercamiento a cuatro obras bien conocidas de Mozart y Schubert se disfruta lo mismo en los trazos acogedores de las amplias líneas melódicas como en los detalles.

3. Aeternae (obras de Bretón). Cuarteto Bretón. Cezanne.

Más de diez años separan el primer disco (Naxos, 2013) y este segundo que reúnen las cuatro obras cuartetísticas conservadas de Tomás Bretón. El conjunto que tomó el nombre del maestro salmantino ofrece ahora una pieza adolescente (1866; Bretón tenía quince años) con el poderoso Cuarteto dramático (el nº2), obra de 1907 que nunca había sido grabada hasta ahora. Enorme aportación al repertorio español.

4. Kammersymphonie (obras de Schoenberg/Webern, Eisler y Hindemith). Fin du temps. IBS.

Al cuarteto que marcó un hito con el primer registro español de la famosa obra de Messiaen que ahora les da nombre (Fin du temps: Iturriagagoitia, Apellániz, Estellés, Rosado) se une la flautista Clara Andrada para otro disco extraordinario. En quinteto hacen la reducción de Webern sobre la Sinfonía de cámara Op.9 de su maestro Schoenberg y un ciclo de variaciones de origen cinematográfico de Eisler. El grupo original se queda solo para un cuarteto de Hindemith. Tres alemanes del siglo XX en tres registros radicalmente diferentes.

5. Ritual. Capella de Ministrers. Carles Magraner. CdM.

Tan prolífico como Savall y casi tan flexible como él (sólo le falta saltar al sinfonismo decimonónico), Carles Magraner se va aquí a la música de tradición sefardí y andalusí para un recital en que recorre “el ciclo de la vida” con una formación de multiinstrumentistas que arropan con fervor la voz de Françoise Atlan, una cantante francesa de familia sefardita proveniente de Argelia. Hay mucho color y calor de hogar en este álbum.

Nueve discos españoles

6. Beethoven: Sonatas. Miriam Gómez-Morán, piano. IBS Classical.

Una de nuestras grandes pianistas, Miriam Gómez-Morán (Madrid, 1974), se atreve con un programa beethoveniano en el que lo popular de las obras no deja resquicio para esconderse: Patética, Claro de luna y Waldstein, por este orden, es decir, el cronológico, para mostrar el camino del genio y la solidez de una intérprete formidable y con cosas que decir (¡esa forma cristalina de articular en staccato el arranque de la Patética!).

7. Folksongs (obras de Piazzolla, Bartók, Gershwin, Falla y Chamorro). Mari Carmen Simón, mandolina; Pablo Rioja, guitarra. JSM Records.

Este disco confirma el resurgir de la mandolina como instrumento a tener en cuenta en el ámbito concertístico internacional, lo que reducido al entorno español obliga a hablar de Pedro Chamorro, una institución respecto a los instrumentos de púa y una de cuyas obras, de resonancias flamencas (Por el Sur), se escucha aquí. Simón y Rioja crean un tapiz sonoro de timbres y registros complementarios por el que además circulan con igual prestancia los tangos de Piazzolla que las danzas rumanas de Bartók, las canciones de Falla y los preludios con alma de jazz de Gershwin.

8. Mort au printemps (obras de Stravinski, Remacha y Debussy). Anton & Maite Piano Duo. IBS Classical.

Otro formidable dúo pianístico (fórmula que se ha reactivado considerablemente en los últimos años), este de carácter estable, el que forman Anton Dolgov y Maite León, se acerca aquí a un auténtico icono cultural del siglo XX, La consagración de la primavera de Stravinski en la versión para dos pianos que hizo el propio compositor (originalmente, para usarla en los ensayos). Los complementos, originales para los dos pianos, son interesantes: la oscura El día y la muerte del navarro Fernando Remacha y la luminosa En blanc et noir de Debussy.

9. Morales-Caso: Siempre es de noche ahora. Solange Aroca, Paloma Friedhoff, Alfredo García. Sonor Ensemble. Vocal Leo. Luis Aguirre. Armida Records.

Otro género que se reactiva, el de la ópera, aun a nivel camerístico. El cubano Eduardo Morales-Caso, bien asentado ya en España, presenta ahora esta ópera trágica en un acto para tres solistas, coro y ensemble instrumental (quinteto de cuerda, piano y set de percusión) que se estrenó en Madrid en 2023. Con libreto –poético y terrible al tiempo– de Javier Moreno Barber, la obra indaga sobre un tema universal (el desamor) en un contexto concreto (Guadalajara, septiembre de 1936). El tradicional lenguaje lírico del compositor se carga aquí de armonías y colores dramáticos y dolorosos. Un hallazgo.