Digno recuerdo del trío ZAZ y Leslie Nielsen

La ficha *** 'Agárralo como puedas'. Comedia. Estados Unidos. 2025. 85 min. Dirección: Akiva Schaffer. Guion: Jim Abrahams, Dan Gregor, Mark Hentemann, Doug Mand, Akiva Schaffer, Alec Sulkin, David Zucker, Jerry Zucker. Música: Joel McNeely. Fotografía: Brandon Trost. Intérpretes: Liam Neeson, Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, Danny Huston, CCH Pounder, Kevin Durand.

En 1980 Jim Abrahams y David y Jerry Zucker -el llamado trío ZAZ- parieron esa cosa absurda, ingeniosa, gruesa, paródica, descarada, genialmente imbécil y divertidísima llamada Aterriza como puedas. El cine tomándose a guasa a sí mismo, sobre todo a las desdichadas Aeropuerto y Aeropuerto 75, riéndose del neoclasicismo o autorreferencialidad de los últimos 60 y los 70 que fusionó -Bogdanovich, Roy Hill, Ross, Coppola, Scorsese, Lucas, Allen- el cine clásico y el moderno, el americano y el europeo, revitalizando los géneros clásicos.

En Aterriza como puedas tenía un papel secundario Leslie Nielsen, un actor entonces casi olvidado que había sido muy popular en cine y sobre todo en televisión. Dos años más tarde explotaron su potencial cómico en la serie de televisión Police Squad!, en la que interpretaba al teniente Frank Drebin, aún más imbécil y propenso a desatar catástrofes que el Clouseau de Sellers/Edwards. Y en 1988 convirtieron al teniente, siempre interpretado por Nielsen, en protagonista del largometraje Agárralo como puedas, escrito por Abrahams y dirigido por David Zucker. Otro éxito inmenso que convirtió al sesentón Leslie Nielsen en una estrella. Le siguieron dos secuelas con muchos gags cada vez más gansos y por ello más irresistiblemente divertidos: nada provoca más risa floja que un chiste malo bien contado. Más algún apócrifo que intentaba exprimir al actor.

Desde 2013 -fallecido el octogenario Leslie Nielsen- Paramount andaba detrás de retomar la serie. Prudentemente, David Zucker se negó a participar en el proyecto. Resucitar un éxito del pasado siempre es peligroso. Y más cuando se cambia de actor: ya que hemos citado a Clouseau, bien lo supo Blake Edwards cuando se equivocó retomando al personaje en 1983, utilizando material de archivo del fallecido Peter Sellers, para empeorarlo después cuando en 1993 intentó prolongar la serie con Roberto Benigni.

Afortunadamente no es el caso de este regreso del teniente Drebin, o más bien de Drebin Jr., interpretado sorprendentemente bien por un Liam Neeson que saca mucho partido de la parodia de sus caracterizaciones como vengador heredero de Bronson, y al que da una divertidamente proporcionada réplica la resucitada Pamela Anderson.

Pero si la cosa contra todo pronóstico funciona es sobre todo porque su productor, argumentista y coguionista junto a Dan Gregor Doug Mand y Akiva Schafferl es el productor, actor, dibujante y guionista Seth MacFarlane, creador de Padre de Familia o American Dad. Todas las decisiones importantes que hacen triunfar esta tardía secuela o remake son suyas. Y porque el director, Akiva Schafferl, procede del universo Saturday Night Live, habiendo hecho buenas incursiones en la comedia con mala leche con Popstar (2016, codirigida con Jorma Taccone) y en el disparatado híbrido de acción real y animación Chip y Chop: Los guardianes rescatadores (2022).

Impulsada por los talentos de MacFarlane y Schafferl esta película es tan divertida, gansa, disparatada, absurda y descaradamente propensa a los gags visuales y los irresistibles chistes malos, que puede considerarse una más que digna sucesora de las de Leslie Nielsen.