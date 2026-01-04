Correcta adaptación del bestseller de Freida McFadden

La ficha *** 'La asistenta'. Thriller. Estados Unidos. 2025. 131 min. Dirección: Paul Feig. Guion: Rebecca Sonnenshine. Música: Theodore Shapiro. Reparto: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone.

Quizás una de las profesiones de Freida McFadden alimente a la otra. Es una doctora especializada en el tratamiento de lesiones cerebrales que se ha hecho internacionalmente famosa, y millonaria no solo en ventas, escribiendo thrillers en los que los comportamientos patológicos tienen mucho que ver. La unión entre sus dos profesiones se da en las series de la doctora MgGill y Prescripción: asesinato, solo una parte de su extensa obra, porque trabajadora, desde luego, es la mujer.

Muy de nuestro tiempo, su fama se fue gestando a través de auto publicaciones en las redes hasta que una editorial digital publicó en 2022 La criada (edición española, como de todas sus obras, en Suma Editorial), cuyo inmenso éxito dio lugar a otra serie, la llevó a múltiples traducciones y ediciones en papel que rompieron récords de ventas y ahora a la pantalla.

Una joven con un pasado digamos que borrascoso y un presente escuálido (Sydney Sweeney) es contratada como mujer para todo por una familia tan rica en dólares como en conflictos más o menos ocultos, formada por la no muy equilibrada esposa (Amanda Seyfried), el marido demasiado ocupado en sus negocios, pero no tanto como para ignorar los atractivos de la asistenta (Brandon Sklenar), y la más bien insoportable hija de ambos (Indiana Elle). Todo lo oculto saldrá a flote, por supuesto, en un carrusel de crueldades, humillaciones clasistas, engaños, sexo y giros sorprendentes basados en distintas perspectivas sobre los hechos. Como es un thriller, lejos de serenarse, las situaciones se van desbocando hacia una violencia no solo verbal.

Paul Feig, el todoterreno especialista en series televisivas con incursiones de éxito popular en el cine (La boda de mi mejor amiga, Cuerpos especiales, el remake femenino de Cazafantasmas o Un pequeño favor y su estiramiento en Otro pequeño favor), dirige esta esperada adaptación de uno de los libros más vendidos del siglo XXI con mecánica eficacia. El resultado es un thriller con toques de comedia negra muy al estilo de los psycho-sex-thriller de los 90. Lo mejor es el desahogo con el que Feig se enfrenta a las situaciones que quizás en la novela sean más serias aún dentro del desmelene argumental, como si fuera consciente de estar rehaciendo aquellas películas con un punto de ironía. Y, por supuesto, las interpretaciones de Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, tan intensas como sus personajes requieren.