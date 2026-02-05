'La Chata' de Sorolla aparece en el Palacio de Liria tras 50 años desaparecida

La Policía Nacional ha recuperado tres obras de arte que permanecían desaparecidas desde la década de los años 70 del siglo pasado. Entre ellas destaca el cuadro de Joaquín Sorolla titulado La Chata, un retrato de Isabel de Borbón y Borbón que ha sido localizado en el Palacio de Liria de Madrid, propiedad de la Casa de Alba. Las otras dos pinturas recuperadas son sendos retratos de Alfonso XIII y Eduardo Dato, ambos del pintor José Moreno Carbonero.

Las tres obras pertenecieron a la extinta Sociedad Española de Amigos del Arte, una institución sin ánimo de lucro de la que formaba parte Luis Martínez de Irujo, padre del actual duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart. Según la Dirección General de la Policía Nacional, que ha informado este jueves de la operación, los estatutos de esta sociedad establecían que en caso de disolución, todos los bienes culturales debían incorporarse al Patrimonio del Estado español.

La investigación policial se inició después de que los agentes recibieran información sobre una pintura que formaba parte de la exposición La Moda en la Casa de Alba, promovida por la familia Alba y que tuvo lugar entre octubre de 2023 y marzo de 2024. Esa obra era precisamente el retrato de Isabel de Borbón y Borbón, conocida como La Chata, pintado por Joaquín Sorolla en 1908, con unas medidas de 151 x 100 centímetros y del que se desconocía su paradero desde hacía más de cinco décadas.

Localizan en el Palacio de Liria tres cuadros en la Casa de Alba

El origen de las obras en la Sociedad Española de Amigos del Arte

La Sociedad Española de Amigos del Arte fue una institución cultural sin ánimo de lucro que desarrolló su actividad durante prácticamente todo el siglo XX, hasta su disolución a comienzos de la década de los años 80. Durante ese periodo, la entidad tuvo como objetivo fundamental la promoción de la cultura y las artes en España, convirtiéndose en un referente para la alta sociedad española de la época.

Esta fundación contó con destacados miembros de la élite social y cultural del país, quienes fueron aportando diferentes donaciones a lo largo de los años. De este modo, la sociedad fue nutriendo su patrimonio con diversos bienes culturales de gran valor artístico e histórico. Entre sus miembros honoríficos figuraba Luis Martínez de Irujo, padre del actual duque de Alba, lo que explica la conexión entre estas obras y el Palacio de Liria.

La labor de investigación policial

Tras recibir la información inicial sobre la presencia del cuadro de Sorolla en la exposición de la Casa de Alba, los investigadores de la Policía Nacional desarrollaron una importante labor de documentación a través de archivos históricos y bibliotecas especializadas. Esta meticulosa tarea permitió establecer la procedencia de la obra y verificar su situación legal.

Una vez recopilada toda la documentación necesaria, las autoridades policiales informaron a la Casa de Alba de los hallazgos. La familia noble comprobó que, efectivamente, la obra de Sorolla se encontraba depositada en el Palacio de Liria desde septiembre de 1973. Además, los documentos aportados por la Policía acreditaban de manera fehaciente que la titularidad de la pintura era estatal, según lo establecido en los estatutos de la disuelta Sociedad Española de Amigos del Arte.

El hallazgo de las obras de Moreno Carbonero

Durante el proceso de verificación del cuadro de Sorolla, se localizaron otras dos obras en las mismas circunstancias. Se trata de dos óleos del pintor José Moreno Carbonero, concretamente retratos de Alfonso XIII, rey de España, y de Eduardo Dato, quien fuera presidente del Consejo de Ministros en varias ocasiones durante el reinado de Alfonso XIII.

Estas tres pinturas compartían la misma procedencia y situación jurídica: habían sido donadas a la Sociedad Española de Amigos del Arte y, tras la disolución de esta entidad a principios de los años 80, deberían haber pasado automáticamente a formar parte del patrimonio cultural del Estado español, tal y como establecían los estatutos de la sociedad.

La colaboración de la Casa de Alba

Ante los hallazgos de la investigación policial, la Casa de Alba manifestó inmediatamente su disposición a colaborar con las autoridades. La familia noble expresó su deseo de hacer las gestiones necesarias para que las tres obras, que custodiaban en calidad de depósito y que provenían de la extinta Sociedad Española de Amigos del Arte, pasaran a disposición del Estado español.

Según ha trascendido, las pinturas permanecían en el Palacio de Liria sin que la familia Alba conociera su verdadera situación legal. Una vez aclarada la titularidad estatal de las obras, la Casa de Alba se ha mostrado completamente receptiva para que sean depositadas en el lugar determinado por el Ministerio de Cultura, que será el organismo encargado de decidir su destino final.

¿Qué es el Palacio de Liria?

El Palacio de Liria es la residencia oficial de la Casa de Alba en Madrid, situado en el distrito de Chamberí. Construido en el siglo XVIII, alberga una de las colecciones privadas de arte más importantes de España, con obras de Goya, Tiziano, Rubens, El Greco y Velázquez, entre otros maestros. El edificio sufrió graves daños durante la Guerra Civil española y fue reconstruido posteriormente, conservando su estructura original y su invaluable patrimonio artístico.

¿Quién fue Joaquín Sorolla?

Joaquín Sorolla y Bastida fue uno de los pintores españoles más destacados del cambio de siglo entre el XIX y el XX. Nacido en Valencia en 1863 y fallecido en Madrid en 1923, Sorolla se especializó en escenas costumbristas, retratos y paisajes marinos caracterizados por su maestría en la captación de la luz mediterránea. El cuadro 'La Chata', pintado en 1908, es un retrato de Isabel de Borbón y Borbón, infanta de España e hija de Isabel II, conocida por ese sobrenombre popular.

¿Qué pasará ahora con las obras recuperadas?

Las tres pinturas recuperadas quedarán bajo custodia del Ministerio de Cultura, que determinará su destino definitivo. Lo más probable es que pasen a formar parte de los fondos de algún museo estatal, donde podrán ser expuestas al público y contribuir al patrimonio cultural accesible a todos los ciudadanos. El caso se suma a otros éxitos de la Policía Nacional en la recuperación de obras de arte desaparecidas o sustraídas, demostrando la importancia de las labores de investigación y documentación en la protección del patrimonio histórico español.

Esta operación pone de relieve la complejidad de rastrear la procedencia de obras de arte que han cambiado de manos a lo largo de décadas y la necesidad de mantener registros exhaustivos sobre el patrimonio cultural. También subraya la importancia de la colaboración entre instituciones públicas y privadas para garantizar que los bienes culturales de titularidad estatal sean debidamente identificados y preservados para las generaciones futuras.