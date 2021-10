'El árbol miedoso', cada uno tenemos nuestro propio ritmo de crecimiento

Juan, agricultor, muy trabajador y organizado ha comprado tres árboles: un melocotonero, un manzano y un peral. Tras plantarlos en su huerto los cuida con todo su cariño. A los tres les dedica la misma atención. Juan está deseoso de que crezcan y le dé ricos frutos. Los días pasan y pronto se ve como el manzano y el melocotonero crecen fuertes. Todo lo contrario le ocurre al peral, no solo no crece, sino que cada día está más encogido. El peral le tiene miedo a todo, a la lluvia, al viento, al sol… Juan no tendrá más remedio que talar el peral.

Es una bella historia sobre el crecimiento personal. Cada uno tenemos un ritmo de maduración. Pero el exceso de timidez es malo, no te deja despegar del suelo, abrir tus ramas, dejar que la lluvia te empape, que el viento te despeine. Y si no puedes, tu entorno, la sociedad que te rodea, los otros árboles, los animales del bosque, te ayudarán. Con este texto podemos trabajar la emoción del miedo.

El narrador, que ayuda a los más pequeños a comprender la historia, es un pequeño duende. Además de los árboles y el agricultor. En esta obrita de teatro tienen como personajes distintos animales, las nubes, el sol y el viento. Si queremos representarla en el colegio podemos crear otros para que todos tengan su papel.

El árbol miedoso pertenece a la colección de libros de teatro Leer es vivir. Libro para leer y para representar tanto en casa como en el colegio. El teatro entretiene, divierte y vives distintas experiencias. Con el teatro aprendes de una forma amena y placentera.

Opinión de los jóvenes lectores. Pilar González, 5º de primaria: “Es un libro para quitar los miedos. Lo importante es la amistad. Aunque digan que es un libro para 5 años, a nosotros también nos gusta”.

Inmaculada Díaz, cordobesa, maestra, ha publicado una treintena de libros infantiles, poesía y teatro, entre ellos destaca Miguel se escribe con «M» de merengue. En la actualidad está jubilada, pero continúa colaborando con proyectos educativos y visitando colegios donde realiza animaciones lectoras.

Rafael Salmerón, madrileño, estudió Ilustración y Diseño. En la actualidad escribe e ilustra sus propias historias. Entre sus últimas publicaciones destaco Andanzas del Conde Drácula.