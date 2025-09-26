'Anatomía de un instante': Alberto Rodríguez y Rafael Cobos reviven el 23-F

Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Manuel Gutiérrez Mellado son tres nombres que desempeñaron un importante papel en la Transición y puede que un día, como le ha pasado a Winston Churchill en el Reino Unido, muchos piensen que son simplemente personajes de ficción.

Los tres son, además, los únicos que no se escondieron tras sus asientos cuando el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el Congreso durante el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Ese es el gesto que Javier Cercas recreó en Anatomía de un instante y este es el libro en el que Movistar se ha basado para su miniserie homónima, dirigida por Alberto Rodríguez.

El director sevillano hace doblete en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián. Con Los tigres compite por la Concha de Oro y de Anatomía de un instante, que se estrena en el certamen este viernes fuera de concurso. Un proyecto que Rodríguez presentó acompañado por el productor José Manuel Lorenzo y el guionista Rafael Cobos, además de por los tres protagonista: Álvaro Morte, irreconocible en su papel del expresidente del Gobierno que usó las leyes franquistas para desmontar el régimen y dar paso a la democracia; Eduard Fernández, que interpreta a un dirigente del Partido Comunista de habla menos pausada para no alargar las escenas; y Manolo Solo, que da vida al general que se enfrentó al golpista Tejero.

Rodríguez dijo que la primera responsabilidad que tiene un cineasta es la de entretener, pero también sabe de la importancia de filmar historias como estas que "dentro de un tiempo estarán olvidadas", como ha recordado que le ocurre al 25 % de los británicos con un mandatario como Churchill, que creen que es un personaje de ficción, según una encuesta realizada en aquel país.

Lorenzo, por su parte, señaló que en España hay jóvenes que tampoco saben o no recuerdan quién fue Adolfo Suárez y que en Movistar llevaban tiempo "queriendo hacer algo sobre la Transición" y al reencontrarse con el libro del escritor catalán vio que "ahí estaba todo".

El reto era condensar en un guion un ensayo con tantos recovecos como el de Cercas, pero Rafael Cobos encabezó el equipo que escribió un "guion fantástico", según lo calificó Rodríguez, quien tuvo sus reticencias iniciales para aceptar el proyecto, pero que al leer Anatomía de un instante cambió de idea. "No me apetecía mucho volver a la Transición, pero el libro me pareció fascinante y lo convertía en un relato nuevo, un tránsito por toda la historia del país en el siglo XX", destacó.

Ya completado el proyecto, llegó el "suspense" porque todos querían saber si a Javier Cercas le había gustado la serie y el autor de El impostor tardó en contestar. La respuesta fue afirmativa y la espera fue compensada con "un mensaje maravilloso", ha dicho Lorenzo.

El escritor está también en San Sebastián para acudir al estreno, aunque prefirió no participar en la rueda de prensa para dejar todo el protagonismo a quienes han sacado adelante la versión audiovisual de su ensayo sobre esos tres hombres que fueron traidores para muchos de los suyos.

Eduard Fernández, que el sábado pasado recogió en la capital guipuzcoana el Premio Nacional de Cinematografía, reivindicó este viernes la figura de Santiago Carrillo, al que ha dado vida en los años de su regreso a España en la clandestinidad y en los primeros tiempos de un Partido Comunista por cuya legalización hubo de reconocer la corona y renunciar a la bandera republicana tricolor.

"Ha sido un gran honor interpretar a don Santiago, el gran perdedor y olvidado, al que le pasó un vendaval por encima llamado Felipe González y que no ocupa el lugar que merece por lo mucho que hizo por la Transición", subrayó.

Del 23F no se sabe todo. Alberto Rodríguez asegura que el país está preparado para conocer los documentos que puedan estar aún ocultos en los archivos todavía no desclasificados.