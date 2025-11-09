Todo listo para el arranque de 'Algeciras Fantástika', el festival de las artes fantásticas

La Universidad de Cádiz y el Ayuntamiento de Algeciras inauguran este lunes 10 de noviembre una nueva edición de Algeciras Fantástika, el evento cultural multidisciplinar que convierte durante una semana a la ciudad en punto de encuentro para el cine, la literatura y el arte fantástico, de suspense, terror y ciencia ficción. La jornada inaugural tendrá lugar a las 19:00 en el Teatro Municipal Florida, y está prevista la asistencia de la vicerrectora del Campus Bahía de Algeciras, Mª Luz Martín, y de la teniente de alcalde delegada de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras, Pilar Pintor.

Esta primera jornada contará con un programa especial que incluye la actuación de la Orquesta del Conservatorio Profesional Paco de Lucía, la proyección de cortometrajes informativos (Buitres, Dronisio y Frena) y la exhibición del largometraje finalista Luger, dirigido por Bruno Martín.

La programación, que se desarrollará del 10 al 15 de noviembre, está organizada conjuntamente por el Ayuntamiento de Algeciras y la Universidad de Cádiz y cuenta con actividades en diferentes espacios culturales de la ciudad, destacando especialmente las sesiones que acogerá la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras. Así, el salón de actos de este centro de la UCA albergará proyecciones cinematográficas, mesas literarias, exposiciones y actividades con participación universitaria todas las tardes de martes a viernes. El sábado, sin embargo, la actividad será matutina, y desde las 10 horas tendrá lugar una sesión retrospectiva doble con las proyecciones de El fantasma de la ópera de Arthur Lubin, (1943) y Terence Fisher (1962), ambas en versión original subtitulada.