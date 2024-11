Abel, un pionero del Clasicismo

Alejandro Marías es profesor de viola da gamba en el Conservatorio Superior de Sevilla y fundador y director de uno de los más prestigiosos conjuntos barrocos españoles, La Spagna. Su último trabajo discográfico es un monográfico dedicado al compositor Carl Friedrich Abel (1723-1787), hijo de un músico que fue compañero de Bach en Cöthen, y un personaje crucial tanto en el desarrollo del estilo clásico como en la vida concertística de Londres, donde vivió desde 1759 hasta su muerte.

–La Spagna se presenta aquí de nuevo como orquesta.

–Sí, nosotros éramos una orquesta barroca y en España habíamos dejado de serlo, porque es muy difícil sacar adelante proyectos que no sean camerísticos. Pero nuestro primer disco, dedicado a Telemann, era orquestal. Cuando me metí en este proyecto Abel yo tenía claro que lo quería triple: solístico para la viola, de cámara y orquestal. No tenía claro que este último saliera adelante y, mira por dónde, aunque los otros dos están ya grabados, este ha sido el primero que ha salido al mercado.

–No hay un proyecto así dedicado a Abel entre los grupos españoles.

–Creo que no. Es un compositor muy olvidado, y a mí me da mucha rabia porque es extraordinario. Para los violagambistas es una vaca sagrada, pero para el resto de músicos es un desconocido. Hay profesionales que ni siquiera conocen su nombre. Su música para viola es muy interesante. Hay muchas sonatas, algunas recién descubiertas y muy buenas. Pero también hay música que en realidad es meramente didáctica: seguramente las escribía para sus alumnos, los acompañaba haciéndoles el bajo; eso a lo mejor no es tan importante, igual no merecen ser públicas. Y luego el resto de su obra está muy abandonado. Pero dejó unas sinfonías que me parecen de primera fila, y unos conciertos fantásticos.

La soprano Jone Martínez durante el registro del disco. / Jaime Massieu

–En el disco han incluido también un aria de ópera.

–Sí, es la única que se conoce de él. Quizás haya alguna otra cosa vocal, pero nada relevante. Esta aria la escribió para un Sifare de Tommaso Guarducci que se presentó en el King’s Theatre en 1767. Es una pieza patética, bellísima, que canta maravillosamente Jone Martínez.

–La sinfonía es una pieza breve, aún en tres movimientos.

–Claro, pero porque Abel fue uno de los primeros compositores de sinfonías clásicas, o preclásicas, si se quiere. No hay que olvidar que Abel es el autor de la Sinfonía nº3 de Mozart, que lo conoció en Londres cuando viajó allí siendo un niño. Esa sinfonía de Abel la copió Mozart y luego se le atribuyó mucho tiempo. Fue un auténtico pionero, como en el cuarteto de cuerda.

–Además de una sinfonía, el CD incluye cuatro conciertos de los cuales el de flauta y el de clave son primeras grabaciones mundiales.

–Sí, de Abel se acaba de publicar un catálogo en 2023. Este disco lo grabamos antes, pero musicólogos que trabajaban en ese catálogo ya me dijeron que había obras inéditas de interés, entre ellos estos conciertos para traverso y para clave. Como siempre quiero dar protagonismo a los músicos del grupo me pareció bonito invitar a Rafa Ruibérriz y a Jordan Fumadó a que hicieran estas obras. Les pasé las partituras y lo hicieron encantados.

–Como solista toca dos conciertos para viola da gamba, aunque curiosamente no ha sobrevivido ningún concierto para viola de Abel. Eso requiere una explicación.

–Sí, es una auténtica desgracia que sabiendo como sabemos que era un violagambista tan apreciado y que tocó muchísimos conciertos para el instrumento en Londres no haya quedado ninguno completo. Y es cierto que grabo dos aquí: el primero es una reconstrucción de Wolfgang Kostujak a partir de unos bocetos y algunos fragmentos, lamentablemente no ha aparecido el concierto completo. El otro es más curioso, ya que de él nos han quedado dos versiones que sí son de Abel: una para traverso y otra para violonchelo. Abel tiene otro concierto para violonchelo, que está en la senda de Boccherini y Haydn, pero que nadie toca, lo que es una lástima, porque me parece soberbio. Pero este es muy diferente: su forma de escritura encaja a la perfección en la viola, así que hemos pensado que quizás la primera versión de esa obra fuera para viola da gamba. Incluso, aunque no lo sabemos con certeza, pudo ser este el primer concierto que tocó en Londres, porque sabemos que se presentó tocando tres conciertos, uno para clave, otro para viola da gamba y otro para un violonchelo de cinco cuerdas que acababa de patentar en Londres John Joseph Merlin, el pentachord.

–­¿Cómo están de actividad en los próximos meses?

–Van a salir esos dos discos de Abel ya grabados. Trabajamos en otros, pero aún no puedo decir nada de ellos. Y en cuanto a conciertos no me quejo. Ayer [por el lunes 4 de noviembre] hice con Jordan las Sonatas de Bach en Miranda de Ebro. La semana que viene las tocamos en Mallorca. Luego haremos un programa con quintetos para guitarra de Boccherini. Será la primera vez que trabajemos con Enrike Solinís y estoy muy ilusionado. Luego toco con Jordan en Lisboa y hacemos otra vez Sopra la Spagna, un programa antiguo pero que nos piden mucho, sobre todo fuera de España. En Semana Santa retomaremos un programa que estrenamos el año pasado, Lamenti di Donna, lamentos italianos femeninos del Seicento. Lo hacemos en Bilbao con una joven soprano china maravillosa. Va a ser una gran estrella. Se llama Jiayu Jin.

La ficha ABEL: BETWEEN TWO WORLDS Carl Friedrich Abel (1723-1787) Sinfonía en do mayor Op.10 nº4 AbelWV E22 "Frena le belle lagrime", aria de Sifari de Tommaso Guarducci AbelWV A8:1 Concierto para flauta travesera en mi menor AbelWV F14 [parte de la viola reconstruida por Wolfgang Kostujak] Concierto para viola da gamba en la mayor AbelWV A9:1A [reconstrucción de Wolfgang Kostujak] Concierto para clave en re mayor AbelWV F7 Concierto para viola da gamba en sol mayor AbelWV A9:2 [editado por Thomas Fritszch y Günter von Zadow a partir de Abel WV F17 y F24 Jone Martínez, soprano Rafael Ruibérriz de Torres, flauta travesera Jordan Fumadó, clave Alejandro Marías, viola da gamba y director La Spagna Baroque Orchestra Brilliant

