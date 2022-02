'La mejor mamá del mundo'. La última creación de Sebastien Perez y Benjamin Lacombe

Los autores se plantearon realizar este libro porque no existe una única forma de maternidad. Con él han querido homenajear al inquebrantable amor maternal con toda su riqueza y diversidad a través de la infinita variedad del mundo animal.

La naturaleza es bella, libre, indómita pero también para nuestro concepto humano terriblemente salvaje. ¿Acaso no es una salvajada que los tiburones blancos en el vientre de su madre se devoren los hermanos entre sí? Tampoco es muy reconfortante conocer que el cuco no cría a sus polluelos, sino que abandona su huevo en el nido de otros, previamente se come un huevo para dejar sitio para el suyo. Peor lo pasa la mamá araña que tras el cuidado de todas sus pequeñas crías termina devorada por ellas. La mamá tortuga Laúd, tras la puesta de unos cien huevos, corre de nuevo hacia el océano tras abandonarlos a su suerte.

Pero no penséis que este es un libro de naturaleza con descripciones espeluznantes, todo lo contrario, es un bello álbum ilustrado repleto de tiernas imágenes de bebés con sus mamás. El texto que las acompañan va dirigido a los más pequeños con frases cortas y explicaciones emotivas, aunque sin fantasear la realidad.

Al final encontramos un anexo con precisos datos científicos para ampliar la información de los más pequeños de la casa.

Los pequeños lectores recomiendan: Alejandro Fernández Saucedo, de 6º de primaria, ha elegido este libro para su hermana Valeria de 2º: “Ha sido preciosa la experiencia de leerle este libro a mi hermana. Nos encantan las ilustraciones. Es muy bonito ver como cuidan las mamás a sus bebés. Este libro tiene una intriga inicial, al principio del cuento nos pregunta ¿cuál es la mamá mejor del mundo? Y al final te dice ¡es la que te quiere! Es muy bonito ver como se sacrifican por ellos”

Editado en octubre del 21, rápidamente se convirtió en uno de los libros más vendidos de estas Navidades. Benjamin Lacombe y Sebastien Perez tienen un gran número de seguidores de su obra. Sus publicaciones son esperadas de forma entusiasta convirtiéndose en un efecto de masa. En Francia sus exposiciones o presentación de nuevos libros agotan las entradas. Este efecto está llegando a España. Estas Navidades la firma de este libro coincidió en un gran establecimiento de Madrid con la firma de un disco de un conocido cantante, asombrosamente tenía más concurrencia de lectores que de oyentes.

Ficha literaria: La mejor mamá del mundo. Autor Sebastien Perez. Ilustraciones de Benjamin Lacombre. Traducción de Elia Maqueda López. Editorial: Lunwerg. Editorial Planeta. Barcelona.