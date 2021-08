'Rompamos el hielo'. Lo mejor para buscar la alegría es el humor

La búsqueda de la felicidad es algo innato en todas las personas desde su más tierna infancia. ¿Qué nos hace ser felices?: Pasar el mayor tiempo posible con nuestros seres queridos; la armonía familiar; un paseo; contemplar un amanecer o un atardecer; las hormonas del embarazo; tomar una copa de vino; el chocolate; la lectura de un buen libro. Si te acercas a cualquier librería te encontrarás con libros de autoayuda para que encuentres esa felicidad que te está rodeando constantemente pero no tienes conciencia de ella hasta que la pierdes.

Pero este no es un libro de autoayuda, es una novela de humor que se ríe de esos manuales y de muchas más cosas. El título en alemán es Aufgetaut (Descongelado) hace referencia al bloque de hielo, donde se encuentran congelados un pequeño mamut y una mujer prehistórica, Tro y Urga.

Félix, divorciado, infeliz, incomprendido por su hija, odiado por su padre, pero muy rico. Su deseo es conseguir un mundo mejor, en el que todos sean felices, y para ello tiene en el mercado la "app de la felicidad". Le acompaña en esta aventura su hija, Maya, que con 11 años es una activista ecológica. Ella estresa a todos los personajes con sus consignas por la defensa del mundo; por supuesto es vegana.

Para cerrar el círculo de la fracasada vida de Félix tenemos a Amanda, su exnovia, ella no tiene ningún interés en "la felicidad", su única preocupación es el éxito de su empresa Lyrogen y averiguar cómo realizar la criogenización. Ellos, junto con el capitán Loskar intentan que Urga encuentre la felicidad en este mundo. Viajarán a Butan para visitar al Ministro de la Felicidad, a la India…

Le falta el humor rápido y espontáneo de Maldito Karma, pero gana en maldad, en crítica social, económica y familiar. La ironía es un arte complicado y David Safier lo consigue, pero no molesta. La parte más divertida es los capítulos que tratan sobre la Prehistoria con la lucha feminista de Urga.

Es una novela con muchas referencias musicales. Os propongo escuchar la música indicada a la vez que leemos ese capítulo, por ejemplo, para Like Ice in the Sunshine buscar en internet la versión extendida de Beagle Music Ltd, y para “All you need is love” la de la boda de la película “Love Actually”. La música seguro que os aumenta el momento humorístico de la narración.

Les recomiendo este libro a los jóvenes para que se den cuenta de los felices que son o que pueden llegar a ser. Cantar, aunque no sepas entonar, siempre os animará.

David Safier, escritor alemán, lleva catorce años divirtiéndonos con un estilo propio, humor sarcástico y crítico. Sus inicios laborales fueron como periodista, para él es muy importante la comunicación. Su primera novela Maldito Karma (2007) fue un gran éxito internacional. Rompamos el hielo es su décimo libro publicado en España.

Ficha literaria: Rompamos el hielo. Autor: David Safier. Traducción: María José Díez Pérez. Mejor Nuevo Libro ilustrado en los premios Indies Choice Book. Editorial: Seix Barral. Grupo Planeta. Barcelona.