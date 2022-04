'Enola Holmes: El caso del marqués desaparecido'. Una aventura juvenil de suspense con la hermana de los Holmes y mensaje feminista

La protagonista de esta historia es Enola. El día su decimocuarto cumpleaños desaparece su madre. Le dejó de regalo un set de dibujo y el libro El significado de las flores. Enola es la hermana de Mycroft y Sherlock Holmes, a los que pide ayuda para localizar a Lady Eudoria Vernert Holmes, su madre.

Son las dos mentes más brillantes de Inglaterra, pero la relación entre ellos no es fácil. Su madre partió ataviada con un bastón y un sombrero masculino, pero con una cola sumamente femenina y coqueta. Enola no ha tenido contacto con sus hermanos desde que murió su padre y ella tenía cuatro años.

Enola, con 14 años, es inquieta, atenta, muy moderna para la época, incluso monta en bicicleta. Aunque tiene una capacidad craneal “limitada”, como todas las chicas, es curiosa, analítica, con abstracción matemática, observadora, con mente detectivesca y una gran actriz del disfraz. Todo apunta a que se convertirá en una auténtica Holmes.

La palabra inversa de Enola es Alone, que significa “sola”. De esta forma es como ella se siente, abandonada por su madre, despreciada por los otros niños, menos valorada por sus hermanos, inexistente para el servicio doméstico.

La historia nos sumerge en Londres. Nos describe los paisajes, sus calles, sus sonidos, sus sabores, nos envuelve con sus aromas agradables para abrir el apetito, o nos crea una mueca con el tufo de las alcantarillas. Londres es una ciudad grande y peligrosa donde nos encontramos con chiquillos vestidos con harapos corriendo por las calles sin ir al colegio, villanos asesinos de damas en las noches oscuras, calles sucias adoquinadas donde se agolpa una gran multitud. Es la ciudad de los maestros del arte, pero también del crimen.

Enola Holmes es una historia llena de enigmas y acertijos. Una nueva desaparición aumenta el misterio. Se trata del pequeño Tewky, Lord Tewksbury, Marqués de Basilwether. Es una novela juvenil pero que contiene muchos prismas distintos: lucha de clase, sufragismo, thriller, el naciente feminismo…

También nos señala y anima a la lectura de otros libros: Un estudio escarlata de Arthur Conan Doyle; Black Beauty: autobiografía de un caballo de Anna Sewell; Jardín de versos para niños de Robert Louis Stevenson; La Enciclopedia Británica; El pequeño Lord de Hodgson Burnett; Los ensayos de Mary Wollstonecraft; Shakespeare; Aristóteles; Locke y Thackeray. También tenemos El significado de las flores, es el libro que le regala su madre a Enola y en él se encuentran encriptados mensajes secretos.

Los pequeños lectores recomiendan: Andrea Antolín García, alumna de 5º, ha sido quien nos ha recomendado la lectura de esta novela:

“En su decimo cuarto cumpleaños Enola se encuentra desamparada, su madre ha desaparecido. Sus hermanos, Mycroft y Sherlock Holmes, al ver de que no dispone de ninguna de las típicas habilidades femeninas, la mandarán a un internado. Ella se niega, pero como es mujer no puede decidir sobre su vida. Logra escapar y viaja a Londres donde se encuentra con el misterio de un pequeño marqués desaparecido. Enola Holmes es un libro en el que podemos ver con claridad el trato hacia la mujer de esa época. Era como una granja, las criaban, las arreglaban, las alimentaban, pero con el único deseo que fueran madres y esposas. Lo que más me gusta es que ella sabe perfectamente como piensan sus hermanos, por eso su plan es impecable, todo está razonado con perfecta lógica. Este libro te ayuda a viajar a ese tiempo, a los mugrientos callejones y su olor a vinagre.”

Enola Holmes es una serie de seis libros sobre las aventuras de la hermana menor del célebre detective Sherlock Holmes, que ha vuelto a las librerías con gran éxito de ventas al estrenarse una adaptación cinematográfica de este primer tomo. El reparto es bueno, y con gran acierto el de elegir para la interpretación de Enola a Millie Bobby Brown. Esta joven actriz es seguida por los adolescentes sobre todo por su interpretación como Eleven en la serie Stranger Things.

Nancy Springer es la autora de esta serie de novelas de suspense juvenil con toques de humor y análisis social. Es estadounidense, con más de cincuenta libros publicados de fantasía, literatura juvenil, misterio y ciencia ficción.

Ficha literaria:

Enola Holmes: el caso del marqués desaparecido.